Börsenplätze GK Software-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:

132,20 EUR +0,30% (05.08.2022, 14:32)



XETRA-Aktienkurs GK Software-Aktie:

132,40 EUR -0,15% (04.08.2022, 17:36)



ISIN GK Software-Aktie:

DE0007571424



WKN GK Software-Aktie:

757142



Ticker-Symbol GK Software-Aktie:

GKS



Kurzprofil GK Software SE:



GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ist ein führender Anbieter von ganzheitlicher Standardsoftware für den Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als einer der Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK Software aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. (05.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) unverändert zu kaufen.GK Software habe einem gestern in der "Lebensmittel Zeitung" erschienenen Bericht zufolge die seit 1999 bestehende Partnerschaft mit Lidl verlängern können. Der Vertragsabschluss dürfte das im Q1-Comment (vgl. 20.05.) skizzierte On-Premises-Projekt sein.Der Auftrag umfasse die Lizenzumrüstung der Kassensysteme von einer älteren Version auf die vollständig neue Software "OmniPOS" (Launch 2016). Im Zuge der Sicherstellung einer ganzheitlichen Cloud-Kompatibilität habe der Einzelhändler dennoch eine freie Ausschreibung initiiert, in der sich GK gegenüber mehreren Konkurrenten habe durchsetzen müssen. Die starke Marktposition von GKs CLOUD4RETAIL-Plattform habe sich bereits in den letzten Wettbewerbsstudien von RBR gezeigt. So werde das Unternehmen seit Jahren vom Einzelhandel (exkl. Convenience & Hospitality) häufiger für POS-Neuinstallationen gewählt als jeder andere Anbieter.Auf Basis der historischen Umsatzverteilung gehe Weidhüner davon aus, dass GK keineswegs nur die initiale Lizenz- (MONe: 5,0 Mio. Euro) und Implementierungsgebühr (1,0 bis 1,5x-fache der Lizenz) sowie die jährlichen Wartungserlöse (20% der Lizenz) vereinnahme. Vielmehr realisiere der Software-Anbieter in hohem Maße Erlöse, die zwar keine Vertragsgrundlage hätten, aber in großer Konstanz wiederkehrend seien, da Kunden nach einem Initialprojekt regelmäßig Erweiterungen beauftragen würden. Dazu würden sowohl die Smart Extensions (kleinere Erweiterungsmodule; Ø Umsatzanteil 2017-2019: 32,0%) als auch die Extension Licenses (große Produkterweiterungen; Ø Umsatzanteil 2017-2019: 11,5%) gehören. Letztere würden sogar der vertraglichen Wartung unterliegen und somit in den Folgejahren zu weiteren Wartungserträgen führen. Gemäß diesen Relationen schätze Weidhüner das potenzielle Gesamtvolumen des Auftrags in den nächsten zehn Jahren auf rund 60 Mio. Euro.Den Gewinn der prestigeträchtigen Ausschreibung werte der Analyst als weiteren Beleg für die hohe Attraktivität der CLOUD4RETAIL-Plattform.Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die GK Software-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 200,00 Euro. (Analyse vom 05.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link