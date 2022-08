Börsenplätze GK Software-Aktie:



Kurzprofil GK Software SE:



GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ist ein führender Anbieter von ganzheitlicher Standardsoftware für den Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als einer der Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK Software aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. (09.08.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS).Als Spezialist für Software für den filialisierten Einzelhandel gehöre GK Software zu den weltweit führenden Anbietern. Aktuellen Studien zufolge sei das Unternehmen gemessen an der Zahl der Installationen die Nummer sechs im Weltmarkt und bei den Neuinstallationen seit drei Jahren klar führend. Dabei profitiere GK von dem hohen technologischen Stand seiner Produkte, bei denen zentrale Einzelhandelstrends wie Omnichannel bereits früh aufgegriffen worden seien.Der Ausbau der Marktstellung, bei dem GK auch von einer engen Partnerschaft mit SAP profitiere, habe sich in den letzten Jahren deutlich in den Zahlen niedergeschlagen. Getrieben vor allem von der internationalen Expansion der Kundenbasis seien die Umsätze seit dem Börsengang im Jahr 2008 mit einer CAGR von 18 Prozent auf zuletzt über 130 Mio. Euro gesteigert worden, auch die Profitabilität gebe inzwischen - nach einer mehrjährigen, expansionsbedingten Schwächephase - die Stärke des Geschäftsmodells adäquat wider. So habe die EBIT-Marge in den letzten zwei Jahren von 3 auf über 13 Prozent verbessert werden können, spätestens nächstes Jahr wolle GK die Marke von 15 Prozent erreichen. Im ersten Quartal 2022 sei dazu mit einer Marge von über 20 Prozent bereits eine gute Basis gelegt worden.Der Analyst sehe noch großes Potenzial für GK, die erfolgreiche Entwicklung auch in Zukunft fortzusetzen. Mit dem innovativen und laufend erweiterten Produktportfolio verfüge GK über große Chancen sowohl bei Bestandskunden als auch in der Neukundenakquise, zumal der Digitalisierungstrend des Einzelhandels die Bereitschaft der Händler für eine Modernisierung ihrer Software weiter stützen dürfte. Auch biete die weitere Internationalisierung des Geschäfts noch weitere Optionen, zu deren Nutzung GK Software auch Akquisitionen erwäge. Die gesunde Bilanz biete dafür einen ausreichenden Spielraum.Gegenüber dem aktuellen Kurs bietet dieses aber gleichwohl ein hohes Aufwärtspotenzial, weswegen Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, sein positives Urteil "buy" für die GK Software-Aktie bestätigt. (Analyse vom 09.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link