Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:

190,00 EUR 0,00% (05.04.2023, 15:18)



XETRA-Aktienkurs GK Software-Aktie:

190,00 EUR 0,00% (05.04.2023, 14:16)



ISIN GK Software-Aktie:

DE0007571424



WKN GK Software-Aktie:

757142



Ticker-Symbol GK Software-Aktie:

GKS



Kurzprofil GK Software SE:



GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ist ein führender Anbieter von ganzheitlicher Standardsoftware für den Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als einer der Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK Software aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. (05.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner und Christoph Hoffmann, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) weiterhin mit "verkaufen" ein.GK habe jüngst vorl. Zahlen 2022 veröffentlicht, die ergebnisseitig zwar auch bereinigt leicht unter den Analystenprognosen liegen würden, auf Gesamtjahressicht dennoch erneut eine Margenexpansion aufweisen würden. Derweil verzeichne der Transaktionsprozess Fortschritte.Umsatz- und Ergebnisziele erreicht: GK habe 2022 Erlöse von 152,1 Mio. Euro (+16,2% yoy) erzielt. Damit sei die Zielsetzung, "ein ähnlicher Anstieg wie 2021 (+11,3% yoy)", erfüllt worden. Auf Ergebnisebene habe GK infolge von Skaleneffekten an die Margensteigerungen der Vorjahre mit einem operativen EBIT i.H.v. 18,6 Mio. Euro angeknüpft (+34,6% yoy; Marge: +1,7 PP; MONe: 20,7 Mio. Euro). Angestrebt worden sei eine "leichte Verbesserung" der Marge. Während im Vorjahr ein positiver Sonderertrag aus dem AWEK-Verkauf i.H.v. 3,5 Mio. Euro zu bereinigen sei, stünden in Q4/22 außerordentliche Aufwendungen für die Fujitsu-Transaktion (cash-wirksam) und noch nicht näher benannte Immobilieneffekte (nicht cash-wirksam) von in Summe 1,9 Mio. Euro zu Buche. Nichtsdestotrotz habe die Ergebnisdynamik im Schlussquartal auch unter den genannten Bereinigungen spürbar nachgelassen (Q4-EBIT: 1,5 Mio. Euro in 2022; 3,1 Mio. Euro in 2021; 5,0 Mio. Euro in 2022). Das könnte u.a. auf Corona-Sonderzahlungen und generelle Gehaltserhöhungen zurückzuführen sein.Angebotsunterlage von Fujitsu liege vor, Kartellfreigabe erteilt: Seit dem 23. März liege die offizielle Unterlage zum Übernahmeangebot mit den bereits bekannten Konditionen vor. Am 29. März seien 41,22% der Aktien angedient gewesen, davon 40,65% von den beiden Gründern. Die erste Annahmefrist laufe noch bis zum 20. April, die zweite voraussichtlich vom 26. April bis zum 9. Mai. Gestern sei sodann von dem Erhalt der außenwirtschaftsrechtlichen und fusionskontrollrechtlichen Freigabe berichtet worden, heute hätten Vorstand und AR in einer begründeten Stellungnahme die Annahme des Angebots empfohlen. Damit dürfte die Transaktion nach Erachten der Analysten allenfalls noch an der Mindestannahmeschwelle von 55,0% scheitern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GK Software-Aktie: