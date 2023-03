Börsenplätze GK Software-Aktie:



GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ist ein führender Anbieter von ganzheitlicher Standardsoftware für den Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als einer der Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK Software aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. (01.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) unter die Lupe.Nach SLM Solutions und va-Q-tec stehe mit GK Software die nächste "Aktionär"-Nebenwerte-Empfehlung vor der Übernahme. Der japanische IT-Riese Fujitsu wolle den Cloud-Anbieter für den Einzelhandel für 190 Euro je Aktie übernehmen. Die Aktie springe heute um 30 Prozent nach oben. Gehe da am Ende noch mehr?Jahrelang habe SAP als potenzieller Käufer der GK Software AG gegolten. Nun komme es anders: Im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Angebots lege Fujitsu rund 430 Millionen Euro für das Unternehmen auf den Tisch. Die GK-Gründer hätten ihre knapp 41 Prozent des Grundkapitals bereits an die Japaner abgetreten.GK Software verspreche sich durch den Schritt, im Bereich der Cloud-Services für den Einzelhandel weiter wachsen zu können. "Stephan Kronmüller und ich haben das Unternehmen gegründet und nun, nach mehr als 30 erfolgreichen Jahren, war es uns sehr wichtig, einen strategischen Partner zu finden, der GK Weiterentwickelt", habe Unternehmenschef Rainer Gläß laut Mitteilung gesagt. "Mit Fujitsu haben wir einen Partner gefunden, dessen Strategie und Unternehmenskultur sehr gut zu GK und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passt."Wer etwas Zeit mitbringt, der kann darauf spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Der Rest sollte die Gewinne vom Tisch nehmen. (Analyse vom 01.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link