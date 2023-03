Börsenplätze GK Software-Aktie:



GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ist ein führender Anbieter von ganzheitlicher Standardsoftware für den Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als einer der Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK Software aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. (02.03.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) von "kaufen" auf "verkaufen" herunter.GK Software habe gestern bekannt gegeben, dass der japanische Technologiekonzern Fujitsu für sämtliche Aktien der Gesellschaft ein Übernahmeangebot vorbereite. Die beiden Unternehmen hätten bereits ein "Business Combination Agreement" mit Vereinbarungen der zukünftigen Zusammenarbeit abgeschlossen.Laut Ad-hoc solle das Angebot von Fujitsu für die Übernahme sämtlicher 2.273.025 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Zahlung einer Barleistung von 190,00 Euro je Aktie zeitnah unterbreitet werden. Dies entspreche einer Prämie von 34,7% auf den volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der letzten drei Monate und impliziere angesichts einer Nettoliquidität i.H.v. 35,8 Mio. Euro zum 30.09.2022 ein EV/EBIT-Multiple 2022 von 19,2x (MONe). Das Angebot werde von Vorstand und Aufsichtsrat, die beide dem Abschluss des Business Combination Agreements zugestimmt hätten, vorbehaltlich der Prüfung der finalen Angebotsunterlagen befürwortet. Die Gründer von GK Software, Rainer Gläß (amtierender CEO) und Stephan Kronmüller, hätten darüber hinaus bereits unwiderrufliche Andienungsverpflichtungen ihrer in Summe 924.049 Aktien geschlossen (Anteil: 40,65%). Neben sonstigen marktüblichen Vollzugsbedingungen solle das Angebot eine Mindestannahmequote von 55,00% vorsehen, nach deren Erreichung Fujitsu laut eigener Pressemeldung ein Delisting von GK Software prüfen werde.Eine gute Verhandlungsposition GKs werde nach Erachten des Analysten an dem Ausschluss eines Beherrschungsvertrags für mindestens zwei Jahre sowie der Initiierung weiterer Vereinbarungen ersichtlich (u.a. Benennung von mindestens einem unabhängigen Aufsichtsratsmitglied, Fortbestand des Standort Schönecks als Hauptsitz von GK). Damit wahre sich der Softwarespezialist auch im Falle der angestrebten Mehrheitsübernahme eine vergleichsweise hohe Eigenständigkeit.Wenngleich das Angebot leicht unter dem von ihm ermittelten Fair Value je Aktie liegt (205,00 Euro), rät Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, vor allem angesichts des komfortablen Aufschlags zum jüngsten Kursniveau sowie des in Erwägung gezogenen Delistings nach Transaktionsabschluss zum Verkauf bzw. Andienen der Aktie und stuft sein Rating entsprechend auf "verkaufen" ab. (Analyse vom 02.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link