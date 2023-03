XETRA-Aktienkurs GK Software-Aktie:

Kurzprofil GK Software SE:



GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ist ein führender Anbieter von ganzheitlicher Standardsoftware für den Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als einer der Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK Software aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. (03.03.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann und Thomas Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stellen die Coverage der Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ein.Fujitsu habe über die Tochtergesellschaft Fujitsu ND Solutions AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die GK Software SE abgegeben: Fujitsu biete EUR 190 pro Aktie in bar. Dies beinhalte eine Prämie auf den XETRA-Schlusskurs des Vortages von 31% bzw. +34,7% auf den volumengewichteten Durchschnittkurs der vergangenen drei Monate. Vor dem Hintergrund, dass Vorstand und Aufsichtsrat das Angebot begrüßen würden, die Anteile der Gründer (i.Hv. 40,65%) bereits unwiderruflich angedient worden seien und die von Fujitsu gesetzte Hürde von 55% Mindestannahmequote eher niedrig sei, dürfte das Angebot erfolgreich sein. Die finale Angebotsunterlage, die Fujitsu nun binnen vier Wochen an die Bafin übermitteln müsse, dürfte - ebenso wie die beauftragte "Fairness Opinion" - aus Investorensicht kaum neue Erkenntnisse bringen. Kurz- und mittelfristig dürfte der Aktienkurs um die gebotenen EUR 190,- schwanken, daher laute die Empfehlung der Analysten "halten" (alt: "kaufen"). Langfristig könnte die GK Software-Aktie für auf Abfindungen und Nachbesserungen spezialisierte Investoren interessant werden.Mit Erscheinen dieser Veröffentlichung stellen Daniel Großjohann und Thomas Schießle, Analysten der EQUI.TS GmbH, die Coverage der GK Software SE ein. (Analyse vom 03.03.2023)Börsenplätze GK Software-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:187,20 EUR -0,16% (03.03.2023, 14:00)