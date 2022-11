Börsenplätze GK Software-Aktie:



Kurzprofil GK Software SE:



GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ist ein führender Anbieter von ganzheitlicher Standardsoftware für den Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als einer der Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK Software aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. (15.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) unverändert zu kaufen.GK Software zeige sich von den Makro-Sorgen unbeeindruckt und habe gestern starke vorläufige 9M-Zahlen veröffentlicht, die umsatz- und ergebnisseitig über den Analystenerwartungen liegen würden.Anhaltend hohe Umsatzdynamik: Im abgelaufenen Quartal habe GK Software eine Erlössteigerung von 20,8% yoy auf 37,9 Mio. Euro (MONe: 35,9 Mio. Euro) und damit nach Q1/22 das umsatzseitig zweitstärkste Quartal jemals erzielt. Dazu hätten laut Vorstand neben gestiegenen SaaS-Erlösen ebenfalls höhere Einnahmen aus dem Lizenzgeschäft beigetragen.Margenexpansion unterstreiche Skalierbarkeit: Durch die nur unterproportional gestiegene Kostenbasis habe sich das EBIT in Q3/22 signifikant um 142,6% yoy auf 5,9 Mio. Euro (Marge +7,8 PP yoy; MONe: 3,5 Mio. Euro) erhöht. Nach 9M/22 habe das EBIT somit 17,2 Mio. Euro (+49,7% yoy) betragen, was das beste 9M-Ergebnis der Firmengeschichte bedeute.Im Gegensatz zu vielen anderen IT-Unternehmen habe GK Software im anhaltend herausfordernden makroökonomischen Umfeld bei zweistelligem Wachstum seine operativen Ergebnisziele bereits vorzeitig erfüllen und eine hohe Resilienz gegenüber dem derzeitigen Abschwung zeigen können.In Anbetracht eines EV/EBIT 2023e von 9,9x sowie einer Free Cashflow-Yield 2023e von 7,3% erachtet Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, das aktuelle Kursniveau nach der jüngsten Underperformance (3M relativ zum CDAX: -13,1%) als vielversprechend und bestätigt seine Kaufempfehlung für die GK Software-Aktie bei einem erhöhten Kursziel von 205,00 Euro (zuvor: 200,00 Euro). (Analyse vom 15.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link