GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ist ein führender Anbieter von ganzheitlicher Standardsoftware für den Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als einer der Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK Software aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. (02.05.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner und Christoph Hoffmann, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) weiterhin mit "verkaufen" ein.GK habe den GB 2022, einen Ausblick für 2023 und neue Mittelfristziele für 2025 veröffentlicht, die die positive Sicht der Analysten auf den Investment Case bestärken würden. Zudem sei jüngst bekannt geworden, dass Fujitsu am 20. April über 65,57% der Stimmrechte verfügt habe und damit auch die letzte wesentliche Bedingung für den Vollzug des Übernahmeangebots erfüllt sei.GK habe das attraktive Wachstum bestätigt (Umsatz: +16,2% yoy auf 152,1 Mio. Euro). Das operative EBIT habe den vorläufigen Wert geringfügig um 0,1 Mio. Euro überstiegen (18,7 Mio. Euro; +35,0% yoy). Die Analysten würden hierbei von revidierten Abgrenzungen ausgehen. Exklusive der Einmaleffekte habe die operative EBIT-Marge auf 12,3% erhöht werden können (2021: 10,6%; 2020: 9,0%). Damit seien die unternehmensseitigen Ziele (ähnlicher Erlösanstieg wie 2021 bzw. +11,3%; leichte Verbesserung der operativen Marge) übererfüllt worden.Im April 2021 habe GK verkündet, im laufenden GJ ein Umsatzniveau von 160 bis 175 Mio. Euro (MONe: 163,4 Mio. Euro) sowie eine operative EBIT-Marge in Höhe von 15% erzielen zu wollen. Dieser Ausblick sei erneut bekräftigt worden. Das berichtete EBIT werde laut Vorstand jedoch von signifikanten Einmalkosten für die laufende Übernahme belastet. Nachdem diese in Q4/22 bereits mit 0,4 Mio. Euro zu Buche geschlagen hätten, würden die Analysten für das FY 2023 von einer deutlichen Erhöhung auf 2,5 Mio. Euro ausgehen. Darin sei auch ihre adj. Prognose 2023 begründet.Die Analysten würden nun mit einer EBIT-Marge von 13,9% rechnen, die auf operativer Ebene jedoch 15,4% betrage und damit erneut einer Profitabilitätsverbesserung ggü. dem Vorjahr entspreche. Unter Berücksichtigung von CAPEX in Höhe von 5,3 Mio. Euro inklusive IFRS 16 würden sie einen Free Cashflow von 15,9 Mio. Euro avisieren.Mit Bekanntmachung vom 25. April seien 65,57% aller Stimmrechte angedient worden. Das stelle ein deutliches Übertreffen der Mindestannahmequote von 55,00% dar. Die zweite Annahmefrist sei bereits am 26. April gestartet und laufe noch bis zum 9. Mai 2023 um 24.00 Uhr. Derzeit sei noch unklar, ob GK auch mittelfristig die Börsennotierung beibehalte. So habe Fujitsu bereits kommuniziert, dass bei erfolgreicher Übernahme ein Delisting geprüft werde. In diesem Fall müsste das Abfindungsangebot mindestens dem sechsmonatigen gewichteten Durchschnittskurs entsprechen. Solange der Kurs kurz vor einer solchen Maßnahme nicht kräftig über das derzeitige Niveau steige, lasse sich entsprechend keine Prämie verdienen.Der bestätigte Ausblick 2023 und die neuen Mittelfristziele stünden im Zeichen der vielfältigen Wachstumschancen GKs. Inzwischen sei die letzte Hürde der Übernahme genommen worden.Wenngleich sich das Kursziel durch die Modell-Fortschreibung leicht von 205,00 auf 210,00 Euro erhöht, raten Sebastian Weidhüner und Christoph Hoffmann, Aktienanalysten der Montega AG, vor allem angesichts des potenziellen Delistings weiterhin zum Verkauf der GK Software-Aktie. (Analyse vom 02.05.2023)