XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

36,05 EUR +1,26% (24.11.2022, 10:49)



ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies SE:



GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) treibt die digitale Transformation der weltweit führenden Unternehmen in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Als Anbieter von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung verfügt GFT über hohe Beratungs- und Entwicklungskompetenz rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz, Mainframe-Modernisierung und das Internet der Dinge für Industrie 4.0.



Mit fundiertem technologischen Know-how, umfassender Marktkenntnis und starken Partnerschaften implementiert GFT skalierbare IT-Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Dies ermöglicht Kunden einen schnelleren Zugriff auf neue IT-Anwendungen und innovative Geschäftsmodelle, während Risiken gleichzeitig gemindert werden.



GFT wurde 1987 gegründet und ist in über 15 Ländern vertreten, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen beschäftigt 7.000 Mitarbeiter, denen Karrieremöglichkeiten in allen Bereichen der Softwaretechnik und Softwareentwicklung geboten werden. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: GFT-XE). (24.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Geringere Aufwendungen für aktienbasierte Managementvergütungen, positive Währungseffekte, eine anhaltend hohe Auslastung sowie die Fokussierung auf margenstarke Projekte haben dem IT-Dienstleister GFT Technologies (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) zu einem kräftigen Gewinnsprung verholfen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg von 34 Prozent auf 541,9 Mio. Euro habe das Vorsteuerergebnis in den ersten neun Monaten um 70 Prozent auf knapp 48 Mio. Euro angezogen. Das EBITDA habe um 37 Prozent auf 63,22 Mio. Euro zugelegt. "Moderne IT-Systeme sind ein wichtiger Wettbewerbsfaktor für Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen", habe Finanzvorstand, Jochen Ruetz, erklärt. "Deshalb werden Digitalisierungsprojekte auch in konjunkturell schwierigen Zeiten umgesetzt."Das Management sehe den Konzern daher auf einem guten Weg, die Mitte Oktober erhöhten Gewinnziele zu erreichen. Diese sähen nun einen Anstieg des Vorsteuerergebnisses um 65 Prozent auf rund 66 (zuvor: 60) Mio. Euro sowie ein Plus bei EBITDA von 34 Prozent auf etwa 87 (zuvor: 81) Mio. Euro vor - bei unveränderten Umsätzen von 730 (Vorjahr: 566) Mio. Euro.Das Echo der Analysten sei entsprechend ausgefallen. Sie würden allerdings befürchten, dass das Wachstumstempo 2023 etwas nachlassen könnte. Gut möglich daher, dass der seit Ende 2021 laufende Seitwärtstrend, in den die Aktie nach zuvor gutem Lauf eingeschwenkt ist, noch eine Zeitlang anhält, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2022)Börsenplätze GFT Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:36,20 EUR +1,26% (24.11.2022, 10:03)