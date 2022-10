Börsenplätze GFT Technologies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

30,55 EUR +8,91% (20.10.2022, 16:44)



XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

30,60 EUR +8,51% (20.10.2022, 16:29)



ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies SE:



GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) treibt die digitale Transformation der weltweit führenden Unternehmen in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Als Anbieter von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung verfügt GFT über hohe Beratungs- und Entwicklungskompetenz rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz, Mainframe-Modernisierung und das Internet der Dinge für Industrie 4.0.



Mit fundiertem technologischen Know-how, umfassender Marktkenntnis und starken Partnerschaften implementiert GFT skalierbare IT-Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Dies ermöglicht Kunden einen schnelleren Zugriff auf neue IT-Anwendungen und innovative Geschäftsmodelle, während Risiken gleichzeitig gemindert werden.



GFT wurde 1987 gegründet und ist in über 15 Ländern vertreten, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen beschäftigt 7.000 Mitarbeiter, denen Karrieremöglichkeiten in allen Bereichen der Softwaretechnik und Softwareentwicklung geboten werden. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: GFT-XE). (20.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dass GFT Technologies ein Profi in Sachen Prognoseerhöhung sei, habe das vergangene Jahr bereits eindrucksvoll gezeigt. 2021 hätten die Schwaben ihre Planvorgaben gleich viermal angehoben. Die soeben veröffentlichte Meldung zeige: Im Jahr 2022 müsse der IT-Dienstleister bereits das dritte Mal nachbessern.Ins Jahr gestartet sei GFT Technologies mit einer Umsatzplanung in Höhe von 680 Millionen Euro (2021: 566,19 Millionen Euro) und einem erwarteten bereinigten EBITDA von etwa 79 Millionen Euro (Vorjahr: 65 Millionen Euro) anwachsen. Im Anschluss seien im Mai und August zwei überarbeitete Prognosen gefolgt.Heute sei bekannt geworden, dass sich das Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 sogar noch besser entwickelt habe. Demnach solle der Gewinn vor Steuern (EBT) im Gesamtjahr auf 66 Millionen Euro (bisher 60 Millionen Euro; Vorjahr 40 Millionen Euro) und das bereinigte EBITDA auf 87 Millionen Euro (bisher 81 Millionen Euro; Vorjahr: 65 Millionen Euro) steigen. Der Umsatz solle unverändert auf 730 Millionen Euro (Vorjahr: 566 Millionen Euro) anziehen.Gründe für die erneute Anhebung der Ergebnisprognose seien geringere Rückstellungen für die aktienbasierte Komponente der Managementvergütung, anhaltend positive Währungseffekte und eine höhere als bislang angenommene Auslastung. Letztere lasse auf eine ungebrochene Nachfrage schließen. Das ermögliche GFT, sich auf Projekte mit hohen Margen zu konzentrieren. Weitere Details und die restlichen Q3-Zahlen würden wie angekündigt am 10. November präsentiert.Mit der Prognoseerhöhung sollte die Aktie eine Trendwende einläuten und zunächst wieder Kurs auf die 35-Euro-Marke nehmen. "Der Aktionär" spekuliere im Real-Depot auf dieses Szenario. Da die neuen Gewinnschätzungen über dem Konsens der Analysten liegen, sollten diese demnächst ebenfalls noch einmal nachbessern, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur GFT Technologies-Aktie. Zur Erinnerung: Aktuell sähen die Experten die GFT-Aktie im Schnitt bei 53,20 Euro fair bewertet, das niedrigste Kursziel komme mit 46 Euro von Berenberg. (Analyse vom 20.10.2022)Aktien von GFT Technologies befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link