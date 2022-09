ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies SE:



GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) treibt die digitale Transformation der weltweit führenden Unternehmen in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Als Anbieter von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung verfügt GFT über hohe Beratungs- und Entwicklungskompetenz rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz, Mainframe-Modernisierung und das Internet der Dinge für Industrie 4.0.



Mit fundiertem technologischen Know-how, umfassender Marktkenntnis und starken Partnerschaften implementiert GFT skalierbare IT-Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Dies ermöglicht Kunden einen schnelleren Zugriff auf neue IT-Anwendungen und innovative Geschäftsmodelle, während Risiken gleichzeitig gemindert werden.



GFT wurde 1987 gegründet und ist in über 15 Ländern vertreten, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen beschäftigt 7.000 Mitarbeiter, denen Karrieremöglichkeiten in allen Bereichen der Softwaretechnik und Softwareentwicklung geboten werden. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: GFT-XE). (27.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) charttechnisch unter die Lupe.Ausgehend vom Corona-Tief bei 5,63 EUR habe sich die GFT Technologies-Aktie bis Mitte 2022 vervielfacht. Doch jetzt stehe charttechnisch einiges auf dem Spiel: So würden sich die verschiedenen Hochpunkte bei knapp 50 EUR als Spitzen einer klassischen Topbildung erweisen. Über dem Titel hänge also das Damoklesschwert einer vollzogenen Trendwende. Die entscheidende Rolle spiele dabei die Zone bei 32/31 EUR. Auf diesem Niveau falle das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2015 (32,70 EUR) mit der 38,2%-Korrektur der gesamten Aufwärtsbewegung der letzten Jahre (32,43 EUR) sowie dem Korrekturtief vom Mai 2022 (31,15 EUR) zusammen. Der Bruch dieser Bastion habe letzte Woche die diskutierte obere Umkehr abgeschlossen und dem Papier die nächste charttechnische Breitseite verpasst. Das Tief vom Herbst 2021 bei 27,35 EUR - verstärkt durch ein weiteres Fibonacci-Level (27,32 EUR) - stecke nun den nächsten Rückzugsbereich ab. Danach würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 22 EUR eine weitere Unterstützung bilden. Um die negativen Implikationen der Topbildung zu negieren, müsste die GFT Technologies-Aktie indes zumindest die Nackenzone der oberen Umkehr bei 31/32 EUR zurückerobern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:29,65 EUR +0,68% (27.09.2022, 08:46)XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:29,55 EUR +1,90% (26.09.2022, 17:43)