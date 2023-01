Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

39,95 EUR 0,00% (24.01.2023, 14:05)



XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

39,70 EUR -0,63% (24.01.2023, 14:23)



ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies SE:



GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) treibt die digitale Transformation der weltweit führenden Unternehmen in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Als Anbieter von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung verfügt GFT über hohe Beratungs- und Entwicklungskompetenz rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz, Mainframe-Modernisierung und das Internet der Dinge für Industrie 4.0.



Mit fundiertem technologischen Know-how, umfassender Marktkenntnis und starken Partnerschaften implementiert GFT skalierbare IT-Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Dies ermöglicht Kunden einen schnelleren Zugriff auf neue IT-Anwendungen und innovative Geschäftsmodelle, während Risiken gleichzeitig gemindert werden.



GFT wurde 1987 gegründet und ist in über 15 Ländern vertreten, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen beschäftigt 7.000 Mitarbeiter, denen Karrieremöglichkeiten in allen Bereichen der Softwaretechnik und Softwareentwicklung geboten werden. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: GFT-XE). (24.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) unter die Lupe.GFT Technologies habe bei den Planvorgaben für das abgelaufene Jahr bereits mehrmals nachgebessert. Finanzvorstand Jochen Ruetz habe bei der Vorlage der endgültigen Q3-Zahlen im November von einer "guten Auftragslage" und dem Fokus "auf margenstarke Projekte" gesprochen. Frische Eckdaten von Mitbewerbern würden auch auf weiteres Wachstum hindeuten.Die Nachfrage nach Digitalisierungslösungen von Banken und Versicherungen dürfte nicht abebben. GFT Technologies sei vorbereitet: "Wir schätzen, dass das Mitarbeiterwachstum im Q4 2022 bei rund 18 Prozent lag", so Analyst Andreas Wolf von Warburg Research. Damit dürfte die Gesellschaft die Weichen für die zukünftige Geschäftsexpansion stellen. Ungeachtet dessen sollten sich im laufenden Jahr die Währungseffekte - anders als noch im Vorjahr - leicht negativ auswirken.Beim Umsatz erwarte GFT für 2022 derzeit einen Anstieg von 29 Prozent auf 730 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA solle um gut 34 Prozent auf 87 Mio. Euro zulegen. Für 2023 würden Analysten im Schnitt einen Anstieg des Umsatzes um rund 15 Prozent auf 844 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 96 Mio. Euro (plus zehn Prozent) prognostizieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GFT Technologies-Aktie: