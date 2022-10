Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil GFT Technologies SE:



GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) treibt die digitale Transformation der weltweit führenden Unternehmen in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Als Anbieter von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung verfügt GFT über hohe Beratungs- und Entwicklungskompetenz rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz, Mainframe-Modernisierung und das Internet der Dinge für Industrie 4.0.



Mit fundiertem technologischen Know-how, umfassender Marktkenntnis und starken Partnerschaften implementiert GFT skalierbare IT-Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Dies ermöglicht Kunden einen schnelleren Zugriff auf neue IT-Anwendungen und innovative Geschäftsmodelle, während Risiken gleichzeitig gemindert werden.



GFT wurde 1987 gegründet und ist in über 15 Ländern vertreten, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen beschäftigt 7.000 Mitarbeiter, denen Karrieremöglichkeiten in allen Bereichen der Softwaretechnik und Softwareentwicklung geboten werden. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: GFT-XE). (21.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Erholung bei GFT Technologies laufe. Mit einem Kursplus von rund 18 Prozent seit der Prognoseerhöhung vom gestern Mittag würden die Aktien des auf Finanzfirmen spezialisierten IT-Dienstleisters auf dem höchsten Niveau seit Mitte September notieren. Die ersten Analysten hätten sich bereits zu Wort gemeldet."Der Aktionär" habe bereits berichtet: 2021 habe GFT Technologies die Planvorgaben gleich viermal anheben müssen. Im laufenden Jahr 2022 habe der IT-Dienstleister bereits das dritte Mal nachgebessert.Während andere Firmen aus der Branche Gewinnwarnungen hätten herausgeben müssen, hätten die Schwaben als einer von wenigen sogar ihre Ziele aufgestockt, so Knud Hinkel von Pareto Securities. Das neue operative Ergebnisziel sei ganz klar eine gute Nachricht für die Anleger, auch wenn es GFT wohl teilweise Sondereinflüssen zu verdanken habe. Der Analyst habe seine Kaufempfehlung mit Kursziel 49 Euro bestätigt.Zur Erinnerung: Als Gründe für die erneute Anhebung der Ergebnisprognose seien geringere Rückstellungen für die aktienbasierte Komponente der Managementvergütung, anhaltend positive Währungseffekte und eine höhere als bislang angenommene Auslastung genannt worden. Letztere lasse auf eine ungebrochene Nachfrage schließen. Das ermögliche GFT, sich auf Projekte mit hohen Margen zu konzentrieren.Mit der Prognoseerhöhung sei die erwartete und vor allem überfällige Trendwende eingeläutet worden. Die nächsten charttechnischen Hürden würden bei 36 und 46 Euro warten. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf eine Fortsetzung der Gegenbewegung, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur GFT Technologies-Aktie. (Analyse vom 21.10.2022)Mit Material von dpa-AFXAktien von GFT Technologies befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".