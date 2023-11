Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil GFT Technologies SE:



GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) treibt die digitale Transformation der weltweit führenden Unternehmen in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Als Anbieter von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung verfügt GFT über hohe Beratungs- und Entwicklungskompetenz rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz, Mainframe-Modernisierung und das Internet der Dinge für Industrie 4.0.



Mit fundiertem technologischen Know-how, umfassender Marktkenntnis und starken Partnerschaften implementiert GFT skalierbare IT-Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Dies ermöglicht Kunden einen schnelleren Zugriff auf neue IT-Anwendungen und innovative Geschäftsmodelle, während Risiken gleichzeitig gemindert werden.



GFT wurde 1987 gegründet und ist in über 15 Ländern vertreten, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen beschäftigt 7.000 Mitarbeiter, denen Karrieremöglichkeiten in allen Bereichen der Softwaretechnik und Softwareentwicklung geboten werden. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: GFT-XE). (08.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die GFT Technologies-Aktie (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) unter die Lupe.Die GFT Technologies-Aktie habe sich in den letzten Wochen bereits von ihren Jahrestiefs lösen können. Am Donnerstag (9. November) stünden die Q3-Zahlen auf dem Programm. Die Trends sollten nach einer kurzen Wachstumsdelle in H1 wieder in die richtige Richtung zeigen. Der Ausblick auf das Gesamtjahr dürfte daher bestätigt werden.AKTIONÄR-Leser wissen: Dank der langjährigen Erfahrung bei der Durchführung komplexer Projekte dürfte GFT Technologies weiter von der laufenden Digitalisierung im Banken- und Versicherungsbereich mit seiner teilweise noch immer veralteten IT-Infrastruktur und deren Migration in die Cloud profitieren, so Schröder.Trotz der Unsicherheiten, die aufgrund der instabilen geopolitischen Lage auf der Welt hoch bleiben würden, möchten die Schwaben doppelt so schnell wachsen wie der Markt für IT-Services. Für 2023 werde das Wachstum hier auf sechs Prozent geschätzt.In Q3 sollten die Trends wieder in die richtige Richtung zeigen. Erste Eckdaten seien bereits auf dem Kapitalmarkttag bekannt geworden. "Die Auslastung hat sich von 89,5 Prozent in Q2 auf 91,8 Prozent verbessert und die Zahl der vollzeitäquivalenten Stellen ist leicht auf 9.100 gestiegen", so Warburg-Analyst Wolf."GFT dürfte auch in diesem Jahr organisch wachsen", so der Warburg-Analyst. Im Detail strebe GFT einen Umsatzanstieg zwischen elf und zwölf Prozent auf 810 bis 820 Mio. Euro an. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) solle zwischen 74 und 76 Mio. Euro (Vorjahr: 67 Mio. Euro) liegen. Daraus würde Mitte der Spanne eine bereinigte EBIT-Marge von 9,2 Prozent resultieren. Am Ende könnte unter dem Strich ein Gewinn je Aktie von 1,82 Euro (Vorjahr: 1,76 Euro) zu Buche stehen, der im kommenden Jahr bei auf über 915 Mio. Euro steigenden Erlösen Richtung 2,15 Euro steigen könnte.Warburg-Experte Wolf habe die Kaufempfehlung mit Kursziel 46,50 Euro im Vorfeld der Zahlen bestätigt. Hauck Aufhäuser Investment Banking habe den fairen Wert von 44 auf 41 Euro gekappt, rate aber ebenfalls weiter zum Kauf der GFT Technologies-Aktie. Analyst Simon Keller rechne in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht mit durchwachsenen Ergebnissen. Wann die Dynamik anziehe, sei nur schwer abzuschätzen.Eine Verschnaufpause nach der zuletzt ordentlichen Kurserholung wäre durchaus vertretbar. Beschleunigt sich das organische Wachstum aber wie geplant und ziehen die Margen bei dem IT-Dienstleister nachhaltig an, dürfte die GFT Technologies-Aktie weiter Kurs auf die Ziele der Analysten nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2023)