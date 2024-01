XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

32,72 EUR +6,72% (29.01.2024, 12:47)



ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies SE:



GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) treibt die digitale Transformation der weltweit führenden Unternehmen in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Als Anbieter von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung verfügt GFT über hohe Beratungs- und Entwicklungskompetenz rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz, Mainframe-Modernisierung und das Internet der Dinge für Industrie 4.0.



Mit fundiertem technologischen Know-how, umfassender Marktkenntnis und starken Partnerschaften implementiert GFT skalierbare IT-Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Dies ermöglicht Kunden einen schnelleren Zugriff auf neue IT-Anwendungen und innovative Geschäftsmodelle, während Risiken gleichzeitig gemindert werden.



GFT wurde 1987 gegründet und ist in über 15 Ländern vertreten, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen beschäftigt 7.000 Mitarbeiter, denen Karrieremöglichkeiten in allen Bereichen der Softwaretechnik und Softwareentwicklung geboten werden. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: GFT-XE). (29.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) unter die Lupe.Als ein Pionier der digitalen Transformation greife GFT Technologies viele Trends frühzeitig auf und hilft mit seinen Lösungen, die Produktivität der Kunden zu steigern. Um sich regional breiter aufzustellen habe das schwäbische Unternehmen in der vergangenen Woche die kolumbianische Sophos Solutions übernommen. Zum Start in die neue Woche würden die Kursziele steigen - und die Aktie.Nach dem Sprung über den Widerstandsbereich um 30 Euro, würden nun die nächsten Hürden bei 33 und 36 Euro warten. "Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: Könne GFT Technologies seine profitablen Wachstumspläne wie angedacht umzusetzen, dürfte die günstig bewertete Aktie ihre Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen und mittelfristig wieder Kurse oberhalb von 40 Euro ansteuern. Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 gebe es offiziell erst am 7. März. "Der Aktionär" setze vorerst weiter auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von GFT Technologies befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Börsenplätze GFT Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:32,46 EUR +6,01% (29.01.2024, 13:05)