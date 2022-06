Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

37,75 EUR +2,30% (24.06.2022, 15:46)



XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

37,75 EUR +2,58% (24.06.2022, 15:36)



ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies SE:



GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) treibt die digitale Transformation der weltweit führenden Unternehmen in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Als Anbieter von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung verfügt GFT über hohe Beratungs- und Entwicklungskompetenz rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz, Mainframe-Modernisierung und das Internet der Dinge für Industrie 4.0.



Mit fundiertem technologischen Know-how, umfassender Marktkenntnis und starken Partnerschaften implementiert GFT skalierbare IT-Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Dies ermöglicht Kunden einen schnelleren Zugriff auf neue IT-Anwendungen und innovative Geschäftsmodelle, während Risiken gleichzeitig gemindert werden.



GFT wurde 1987 gegründet und ist in über 15 Ländern vertreten, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen beschäftigt 7.000 Mitarbeiter, denen Karrieremöglichkeiten in allen Bereichen der Softwaretechnik und Softwareentwicklung geboten werden. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: GFT-XE). (24.06.2022/ac/a/nw)





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Advisors LLC steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der GFT Technologies SE über die Offenlegungsschwelle:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Citadel Advisors LLC befinden sich im Attacke-Modus gegen die Aktien der GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT).Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 23.06.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der GFT Technologies SE von 0,44% auf 0,50% aufgestockt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der GFT Technologies SE:0,70% Marshall Wace LLP (06.06.2022)0,58% BlackRock Investment Management (UK) Limited (01.08.2017)0,50% Citadel Advisors LLC (23.06.2022)Börsenplätze GFT Technologies-Aktie: