Börsenplätze GFT Technologies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

35,70 EUR +0,56% (21.11.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

35,70 EUR +0,71% (21.11.2022, 17:35)



ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies SE:



GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) treibt die digitale Transformation der weltweit führenden Unternehmen in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Als Anbieter von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung verfügt GFT über hohe Beratungs- und Entwicklungskompetenz rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz, Mainframe-Modernisierung und das Internet der Dinge für Industrie 4.0.



Mit fundiertem technologischen Know-how, umfassender Marktkenntnis und starken Partnerschaften implementiert GFT skalierbare IT-Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Dies ermöglicht Kunden einen schnelleren Zugriff auf neue IT-Anwendungen und innovative Geschäftsmodelle, während Risiken gleichzeitig gemindert werden.



GFT wurde 1987 gegründet und ist in über 15 Ländern vertreten, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen beschäftigt 7.000 Mitarbeiter, denen Karrieremöglichkeiten in allen Bereichen der Softwaretechnik und Softwareentwicklung geboten werden. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: GFT-XE). (22.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) unter die Lupe.AKTIONÄR-Leser wissen: GFT Technologies hat bei den Planvorgaben für das laufende Jahr bereits dreimal nachgebessert, so Schröder. Finanzvorstand Jochen Ruetz habe bei der Vorlage der endgültigen Q3-Zahlen von einer "guten Auftragslage" und dem Fokus "auf margenstarke Projekte" gesprochen. Analysten hätten ihre Schätzungen im Anschluss überarbeitet, die zum Teil hohen Kursziele bestätige.Im Schnitt sähen die Experten die GFT Technologies-Aktie derzeit bei 53,70 Euro fair bewertet. Das Top-Kursziel komme dabei mit 70 Euro von der Quirin Privatbank. Wolfgang Specht von Berenberg ("Hold") rangiere mit seinen 45 Euro weiter am unteren Ende, sehe damit aber immer noch rund 25 Prozent Potenzial für den Titel. Der IT-Dienstleister erfülle bisher die hohen Erwartungen, so Specht. Er rechne allerdings mit einem Rückgang des Wachstumstempos.Auch aus Sicht von Andreas Wolf könnte sich das Wachstum 2023 etwas verlangsamen. Der Analyst von Warburg Research halte aber weiter an der Kaufempfehlung mit Ziel 50 Euro fest. Die ein wenig besser als von ihm erwartet ausgefallene Geschäftsentwicklung des IT-Dienstleisters spiegele eine anhaltend hohe Nachfrage wider, so Wolf.Zur Einordung: Beim Umsatz erwarte GFT im laufenden Jahr derzeit einen Anstieg von 29 Prozent auf 730 Mio. Euro (Vorjahr: 566 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA solle um gut 34 Prozent auf 87 Mio. Euro (Vorjahr: 65 Mio. Euro) zulegen. Für 2023 würden Analysten im Schnitt einen Anstieg des Umsatzes um rund 15 Prozent auf 844 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 96 Mio. Euro (plus zehn Prozent) erwarten. 2024 könnte dann die Umsatzmilliarde geknackt und eine bereinigtes EBITDA von 115 Mio. erreicht werden.DER AKTIONÄR sieht die GFT Technologies-Aktie auf Sicht von zwölf Monaten erst bei 50 Euro fair bewertet und spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 22.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link