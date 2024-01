Börsenplätze GFT Technologies-Aktie:



GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) treibt die digitale Transformation der weltweit führenden Unternehmen in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Als Anbieter von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung verfügt GFT über hohe Beratungs- und Entwicklungskompetenz rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz, Mainframe-Modernisierung und das Internet der Dinge für Industrie 4.0.



Mit fundiertem technologischen Know-how, umfassender Marktkenntnis und starken Partnerschaften implementiert GFT skalierbare IT-Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Dies ermöglicht Kunden einen schnelleren Zugriff auf neue IT-Anwendungen und innovative Geschäftsmodelle, während Risiken gleichzeitig gemindert werden.



GFT wurde 1987 gegründet und ist in über 15 Ländern vertreten, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen beschäftigt 7.000 Mitarbeiter, denen Karrieremöglichkeiten in allen Bereichen der Softwaretechnik und Softwareentwicklung geboten werden. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: GFT-XE). (26.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.GFT Technologies stelle sich regional breiter auf und übernimmt die kolumbianische Sophos Solutions vom Investor Advent. Die Gesellschaft sei ein Spezialist für die Modernisierung von Kernbankensystemen und Cloud Computing. GFT erhalte mit dem Zukauf breiteren Markt- und Zugang zu Finanzinstituten in Lateinamerika. Die Aktie stehe vor einem frischen Kaufsignal.Sophos Solutions sei ein multinationales IT-Unternehmen, das die technologische Transformation wichtiger Finanzinstitutionen in mehreren Märkten weltweit begleite. Das Unternehmen biete Lösungen für die Transformation von Banken, Cloud-Services, Datenintelligenz und KI sowie digitale Lösungen mit umfassender Expertise im Kernbankgeschäft.Mit Sophos avanciere GFT zu einem der Top-3-Anbieter von IT-Dienstleistungen für Banken in Lateinamerika und erhöhe zudem seine globale Lieferfähigkeit. Sophos habe 2022 einen Umsatz von umgerechnet 60 Millionen Euro und ein Vorsteuerergebnis von neun Millionen Euro verzeichnet - und damit eine höhere Marge erzielt als GFT selbst. 2023 erwarte das Unternehmen ein leichtes Umsatzplus und ein Ergebnis unter dem Vorjahreswert. GFT habe 2022 einen Umsatz von über 730 Millionen Euro erzielt. Dank der mehr als 1.700 Mitarbeiter von Sophos wachse die weltweite Mitarbeiterzahl von GFT um fast 20 Prozent auf mehr als 12.000.Der Kaufpreis basiere auf einer Unternehmensbewertung von rund 95 Millionen Dollar (87 Millionen Euro). GFT komme derzeit selber auf eine Marktkapitalisierung von knapp 800 Millionen Euro. Finanziert werden solle der Kauf durch die Ausweitung bestehender Kreditlinien sowie eigene Mittel. Mit dem Abschluss der Transaktion würden die Schwaben Anfang Februar rechnen.Trotz der geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten seien die Wachstumstreiber wie Cloud-Computing und Plattformen der nächsten Generation für Banken und Versicherungen nach wie vor intakt. GFT wolle dabei weiter doppelt so schnell wachsen wie der Markt für IT-Services. Da passe diese Übernahme gut ins Bild. Könnten die Schwaben ihre profitablen Wachstumspläne wie angedacht umzusetzen, dürfte die günstig bewertet GFT-Aktie ihre noch jungen Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Mit dem Sprung über die 30-Euro-Marke würde das passende Kaufsignal generiert. (Analyse vom 26.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von GFT Technologies befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.