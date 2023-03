Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von General Electric (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) zogen gestern um gut fünf Prozent an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien von Peloton Interactive (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) hätten hingegen um 6,5% eingebüßt. Wegen eines verlorenen Patentstreites drohe der Sportartikel-Firma nun ein Importstopp für bestimmte Sportgeräte.Die Anteilscheine von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) seien mit einem Minus von 11% das Schlusslicht im NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) gewesen. Der in den USA geleistete chinesische Online-Händler habe im vierten Quartal etwas weniger umgesetzt als erwartet. Die coronabedingten Lockdowns im Heimatland China hätten die Nachfrage nach Elektronik und Haushaltsgeräten gedämpft. (10.03.2023/ac/a/m)