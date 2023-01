Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil GE HealthCare Technologies Inc.:



GE HealthCare Technologies Inc. (ISIN: US36266G1076, WKN: A3D3G6, Ticker-Symbol: L0T, NASDAQ-Symbol: GEHC) ist ein weltweit tätiges Medizintechnik- und Biowissenschaftsunternehmen mit Hauptsitz in Chicago/Illinois, USA. (05.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GE HealthCare-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von GE HealthCare Technologies Inc. (ISIN: US36266G1076, WKN: A3D3G6, Ticker-Symbol: L0T, NASDAQ-Symbol: GEHC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei der mit Spannung erwartete erste große Schritt bei der Aufspaltung der Industrieikone General Electric (GE) ( ISIN US3696043013 WKN A3CSML ) gewesen. Am gestrigen Mittwoch seien die Papiere der Medizintechnik-Sparte GE HealthCare erstmals eigenständig handelbar gewesen. Und der Auftakt habe sich durchaus sehen lassen können - rund 8 Prozent Plus habe zum Handelsschluss zu Buche gestanden.Die Papiere von GE HealthCare hätten den Tag am Mittwoch unter dem Kürzel "GEHC" bei 60,49 Dollar beendet, nachdem sie mit 54,13 Dollar gestartet seien. Die Titel von General Electric hätten bereinigt um die Abspaltung 6,4 Prozent höher bei 70,20 Dollar geschlossen.Für jeweils drei GE-Aktien hätten die Aktionäre des Mischkonzerns eine neue GE Healthcare-Aktie in ihr Depot gebucht bekommen. Im Vorab-Handel hätten die Kurse seit Mitte Dezember zwischen 53 und gut 66 Dollar geschwankt, zuletzt seien dann 56 Dollar bezahlt worden. Nach der Abspaltung werde General Electric noch bis zu knapp 20 Prozent der ausstehenden GE HealthCare-Aktien halten.DZ BANK-Experte, Robert Czerwensky, werte die Maßnahme der Abspaltung positiv, könne sie doch stille Reserven offenlegen und den Konglomeratsabschlag von General Electric senken. Die Aktionäre könnten nun selbst entscheiden, ob sie weiter an die Wachstumsaussichten der Healthcare-Sparte glaubten.Die Aufspaltung von GE mache Sinn. Spezialisierte Konzerne würden neue Investoren anziehen, ohne Konglomeratsabschlag dürfte der Wert der einzelnen Teile höher sein als bisher. Nach der monatelangen Konsolidierung könnte die GE-Aktie damit nun wieder Fahrt aufnehmen.Bei GE HealthCare sollten Anleger nach dem Börsengang zunächst eine Beruhigung abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2023)Mit Material von dpa-AFX