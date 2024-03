Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

Kurzprofil GESCO SE:



Die GESCO SE (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (25.03.2024/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GESCO SE (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) unter die Lupe.Die Experten von "Der Anlegerbrief" bleiben bei GESCO an Bord, wenngleich die ersten Eckzahlen für 2023 zeigen, dass das Unternehmen doch spürbar unter der Konjunkturflaute leidet. Im letzten Jahr sei der Umsatz um rd. 4% auf 560,7 Mio. Euro gesunken und das Nettoergebnis um 38% auf 20,9 Mio. Euro, was zu einer vorgeschlagenen Dividendenkürzung von 1,00 auf 0,40 Euro je Aktie geführt habe. Ein Teil des Gewinnrückgangs sei allerdings auf Sonderabschreibungen (5,1 Mio. Euro) auf zwei Beteiligungen zurückzuführen, die besonders unter der Krise am Bau leiden würden.Für 2024 würden die Experten eine zumindest moderate Gewinnerholung erwarten, mit einem geschätzten KGV24 von knapp 8 sei die Aktie sehr billig. Schon kleinste Anzeichen einer Geschäftserholung sollten daher den Kurs beleben. Ihr Kursziel für die GESCO-Aktie passen die Experten von "Der Anlegerbrief" auf 30 Euro an. (Ausgabe 11 vom 23.03.2024)Börsenplätze GESCO-Aktie: