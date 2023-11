5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).



Börsenplätze GESCO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

18,90 EUR -0,26% (21.11.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

18,70 EUR -1,32% (22.11.2023, 12:01)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO SE:



Die GESCO SE (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (22.11.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GESCO SE (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen.In der ersten Hälfte des ablaufenden Geschäftsjahres 2023 habe sich die GESCO-Gruppe angesichts der zunehmenden konjunkturellen Eintrübung insgesamt noch gut behaupten können. Im dritten Quartal hätten sich die anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen vor allem in den Branchen Bau, Elektro und Gesundheit aber nun merklich im Zahlenwerk der GESCO SE niedergeschlagen.Allerdings sei das Umsatzminus trotz teils erheblicher negativer Verkaufspreiseffekte aus den gesunkenen Materialpreisen vor allem bei Stahl, Legierungszuschlägen und Papier mit 1,1 Prozent noch sehr moderat ausgefallen. Und mit der Prozess-Technologie und der Ressourcen-Technologie hätten auch zwei der drei Segmente mit EBIT-Margen von 9,6 Prozent eine unter Berücksichtigung des herausfordernden Umfelds immer noch gute Profitabilität aufgewiesen.Während sich dabei einige der vielen Weltmarktführer im Portfolio weiterhin erfreulich entwickelt hätten, hätten jedoch vor allem die Töchter, die die Vision "Alle Unternehmen sind Hidden Champions oder auf dem Weg dorthin" noch nicht erfüllen würden, teils kräftig Federn lassen müssen. Dies führe nun auch dazu, dass in diesem Jahr im Segment Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie Impairments in einer Größenordnung von rund 5 bis 6 Mio. Euro anfallen würden. Vor diesem Hintergrund und angesichts der weiterhin trüben gesamtwirtschaftlichen Aussichten habe der Vorstand seine Guidance Anfang November nach unten angepasst.Wie er darüber hinaus im Rahmen des Conference Calls zu den Neunmonatszahlen erläutert habe, habe sich der Auftragseingang in der Gruppe jedoch aktuell stabilisiert, sodass hier nun der Boden erreicht sein könnte. Zudem sei der Konzern durch die im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25 erfolgte stärkere Ausbalancierung des Portfolios sowie die in den Tochtergesellschaften etablierten Excellence-Programme heute bereits deutlich robuster als noch vor einigen Jahren aufgestellt.Zwar würden die Aktienanalysten von GSC Research im Zuge der Anpassung ihrer Schätzungen ihr Kursziel für die GESCO-Aktie von 44,00 Euro auf 37,50 Euro senken. Auf dieser Basis weise das Papier nach dem Kursrückgang der letzten Wochen aber immer noch ein Upside-Potenzial von fast 100 Prozent auf.Daher empfiehlt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, nach wie vor, den Anteilschein der Wuppertaler Beteiligungsgesellschaft GESCO auf dem seines Erachtens unverändert sehr günstigen Niveau zu kaufen. Dabei biete der Titel auch bei Ansatz unserer reduzierten Dividendenschätzungen immer noch eine ordentliche Ausschüttungsrendite oberhalb von 3 Prozent. (Analyse vom 22.11.2023)Mögliche Interessenkonflikte:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.