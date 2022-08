Börsenplätze GESCO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

26,60 EUR -0,37% (03.08.2022, 10:30)



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

26,50 EUR 0,00% (03.08.2022, 09:02)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (04.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sauerlach (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse vom "Nebenwerte Journal":Klaus Hellwig, Aktienexperte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) unter die Lupe.Im ersten Quartal 2022 habe sich die erfreuliche Entwicklung des Vorjahres unvermindert fortgesetzt. Der Auftragseingang sei um 23,8% auf 168,8 (136,4) Mio. Euro geklettert, der Umsatz um 22,6% auf 138,1 (112,6) Mio. Euro. Bei höherer Quote für den Materialaufwand, aber tieferer für den Personalaufwand, habe das EBIT um 79,3% auf 13,3 (7.4) Mio. Euro gesteigert und die EBIT-Marge auf 9,7 (6,6)% verbessert werden können.Das Konzernergebnis habe von einem positiven Finanzergebnis von 0,8 (-0,4) Mio. sowie einer auf 30,9 (36,6)% gesunkenen Steuerquote profitiert und sich nach Anteilen Dritter auf 8,8 (4) Mio. Euro bzw. 0,81 (0,37) je Aktie Euro erhöht. Bei einer Bilanzsumme von 469,3 Mio. Euro und einem Eigenkapital von 259,6 Mio. Euro habe sich die EK-Quote mit 55,3% kaum verändert. Die Bilanzstruktur weise das zum Jahresanfang jeweils übliche Bild mit mehr kurzfristigen Vermögenswerten und weniger liquiden Mitteln auf.Der am 21.04. 2022 veröffentlichte Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2022 sehe einen Konzernumsatz in der Bandbreite von 565 bis 585 Mio. Euro vor. Das Jahresergebnis solle zwischen 28 und 30.5 Mio. Euro landen. Es sei verständlich, dass der Vorstand die Prognose unter den Vorbehalt der bekannten Belastungen für die Märkte stelle. Unabhängig von der aktuellen Entwicklung werde die fortgeführte und ergänzte Strategie "Next Level 25 - In Leadership" mit dem erweiterten Strategierahmen und den Zielen, die bis zum Jahr 2025 erreicht werden sollten, dargestellt: Der Gruppenumsatz solle anorganisch und organisch auf 1 Mrd. Euro ansteigen und die EBIT-Marge 10% erreichen.Die Experten von "Nebenwerte Journal" erwarten eine Fortsetzung dieser Entwicklung und finden bei einem möglichen Ergebnis je Aktie von 3,00 Euro in 2023 ein KGV von 13 berechtigt, das einem Kurs von 39,00 Euro entsprechen würde. (Ausgabe 08/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link