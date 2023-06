Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



24,90 EUR -0,75% (13.06.2023, 16:54)



24,90 EUR -1,58% (13.06.2023, 16:37)



DE000A1K0201



A1K020



GSC1



Die GESCO SE (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (13.06.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GESCO SE (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen.In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2023 habe eine konjunkturell bedingte Investitionszurückhaltung bei den Kunden der GESCO-Tochtergesellschaften in den Segmenten Prozess-Technologie sowie Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie zu deutlich rückläufigen Auftragseingängen geführt. Dagegen habe die Ressourcen-Technologie - auch infolge der Materialpreisentwicklungen - einen fast 10-prozentigen Anstieg des Ordervolumens verzeichnet. In Summe hätten sich die Bestellungen in der Gruppe dabei immer noch auf einem hohen Niveau bewegt und das Book-to-bill-Ratio deute weiterhin auf Wachstum hin. Zudem würden die Unternehmen in der Prozess-Technologie über dicke Auftragspolster verfügen, der teilweise bereits das gesamte Jahr abdecken würden.Insgesamt beurteile der Vorstand die Entwicklung im ersten Quartal als positiv und sei trotz der anhaltend herausfordernden Rahmenbedingungen für den weiteren Geschäftsverlauf in 2023 optimistisch. Dabei habe sich die Situation bei Materialpreisen, Energiekosten und Lieferketten zwar bei weitem noch nicht normalisiert, aber immerhin im Vergleich zum letzten Herbst inzwischen merklich entspannt.Zudem würden die Gruppengesellschaften weiterhin mit einer hohen Agilität bei der Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen agieren. Mit dieser hohen Anpassungsfähigkeit und -geschwindigkeit sowie den im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25 etablierten Excellence-Programmen seien die GESCO-Töchter nach Erachten des Analysten gut aufgestellt, um ihre Marktpositionen auch in dem voraussichtlich anhaltend herausfordernden Umfeld weiter auszubauen.Dabei seien und werden die Geschäftsmodelle der Tochterunternehmen an Megatrends wie Gesundheit, Globalisierung, Mobilität, Konnektivität, Neo-Ökologie und New Work ausgerichtet worden. Ziel sei dabei die Entwicklung aller Töchter zu Hidden Champions, also echten Weltmarktführern in Nischenmärkten, die somit auch in volatilen und disruptiven Märkten erfolgreich bestehen könnten.Insgesamt bekräftige der Analyst daher seine Zuversicht, dass sich die Industriegruppe mit ihrer durch NEXT LEVEL 25 bereits deutlich gesteigerten Resilienz und der guten Marktpositionierung der Tochtergesellschaften auch weiterhin positiv entwickeln werde. Dabei würden die Wuppertaler mit einer Konzerneigenkapitalquote von gut 54 Prozent zum Quartalsende auch bilanziell sehr solide aufgestellt bleiben.Auf Basis des unveränderten Kursziels des Analysten von 46,50 Euro weise die GESCO-Aktie aktuell ein Upside-Potenzial von fast 90 Prozent auf. Daher empfiehlt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, nach wie vor, das Papier auf dem seiner Meinung nach sehr günstigen Niveau zu kaufen. Dabei könnten auch mögliche weitere Akquisitionen der in den letzten Wochen zurückgekommenen Notierung wieder auf die Sprünge helfen. Zudem biete der Anteilsschein bei Ansatz einer unveränderten Dividende von 1,00 Euro derzeit eine sehr ordentliche Ausschüttungsrendite von 4,0 Prozent. (Analyse vom 13.06.2023)