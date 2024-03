Börsenplätze GESCO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

17,20 EUR +0,29% (26.03.2024, 17:36)



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

17,25 EUR -0,29% (26.03.2024, 17:36)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO SE:



Die GESCO SE (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (26.03.2024/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GESCO SE (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 habe sich auch die GESCO SE der zunehmenden konjunkturellen Eintrübung letztlich nicht entziehen können. Trotz des insbesondere in den Branchen Bau, Elektro und Gesundheit sehr herausfordernden Umfeldes hätten sich die Tochtergesellschaften gemäß der Meldung zu den vorläufigen Zahlen jedoch insgesamt operativ gut entwickelt.Dies dürfte auch maßgeblich auf die im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25 in den Gruppenunternehmen implementierten Excellence-Programme zurückzuführen sein. Zudem habe die stärkere Ausbalancierung des Portfolios die Resilienz der Industriegruppe inzwischen deutlich erhöht. Als positiv erachte Nielsen zudem, dass sich die im Segment Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie angefallenen Impairments mit 5,1 Mio. Euro nur am unteren Rand der ursprünglich avisierten Bandbreite von 5 bis 6 Mio. Euro bewegt hätten.Wenngleich sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten derzeit unverändert trübe darstellen würde, gehe Nielsen davon aus, dass sich die GESCO-Gruppe auch unter den anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen weiterhin erfolgreich schlagen könne. Und beim Einsetzen einer konjunkturellen Erholung sollte der Konzern dann hiervon sowohl umsatzseitig als auch vor allem bei der Profitabilität überproportional profitieren können.Daher stuft Jens Nielsen, Analyst von GSC Research, den Anteilsschein der Wuppertaler Beteiligungsgesellschaft nach wie vor mit "kaufen" ein. (Analyse vom 26.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link