Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (24.10.2022/ac/a/nw)



Am Markt halte sich nach Einschätzung der Experten hartnäckig die Erwartung, dass die konjunkturelle Abkühlung für eine Trendwende in der Gewinnentwicklung von GESCO führen werde, was den Kurs in den letzten Wochen belastet habe. Aktuell sei davon aber noch nichts zu sehen. Nach neun absolvierten Monaten habe das Management jetzt, bei einer bestätigten Umsatzprognose (am oberen Ende der Zielspanne von 565 bis 585 Mio. Euro) die Prognose für den Gewinn anheben können. Während bislang ein Ergebnis am oberen Rand der ausgegebenen Bandbreite von 28,0 bis 30,5 Mio. Euro prognostiziert worden sei, rechne das Unternehmen jetzt mit einem Überschuss von 30,7 bis 32,2 Mio. Euro. Zugegebenermaßen sei das vorherige Ziel nach einem Halbjahresüberschuss von 16,8 Mio. Euro nicht mehr sehr ambitioniert gewesen. Dennoch zeige sich, dass GESCO mit den Rahmenbedingungen zumindest bislang gut klarkomme. Und geplante Akquisitionen würden für weitere positive Impulse sorgen. Bei einem KGV22 (zum Mittelwert der neuen Zielspanne) von lediglich rund 8 würden aus Sicht der Experten die Chancen die zyklischen Risiken überwiegen.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" rät bei der GESCO-Aktie dabei zu bleiben! Das Kursziel laute 40,00 Euro. (Ausgabe 38 vom 22.10.2022)