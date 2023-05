Börsenplätze GESCO-Aktie:



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (03.05.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen.Das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 habe die GESCO SE trotz der schwierigen Rahmenbedingungen erneut mit einem Rekordgewinn abschließen können. Nach Erachten der Analysten spiegele das Zahlenwerk deutlich die Erfolge des Portfolioumbaus sowie der bei den Gruppengesellschaften implementierten Excellence-Programme im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25 wider. Den auch im aktuellen Geschäftsjahr, dem 25. Jahr der Börsennotierung, anhaltenden vielfältigen Herausforderungen würden die GESCO-Unternehmen mit einer weiterhin hohen Agilität begegnen. Zudem stehe die Weiterentwicklung der Portfolio-Architektur im Fokus.Wie der Vorstand ist daher auch Jens Nielsen, Analyst von GSC Research, zuversichtlich, dass sich die Industriegruppe mit der nachhaltig unter Beweis gestellten Krisenresilienz und der guten Marktpositionierung der Tochtergesellschaften, deren Geschäftsmodelle an aktuellen Megatrends ausgerichtet wurden und werden, auch weiterhin erfolgreich entwickeln wird. Erklärtes Ziel sei dabei die Entwicklung aller Töchter zu Hidden Champions, also echten Weltmarktführern in Nischenmärkten. Dabei bleibe der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 58 Prozent und einer Barliquidität von gut 36 Mio. Euro zum Bilanzstichtag sowohl für organisches Wachstum als auch für Akquisitionen gut aufgestellt.Seit dem Börsengang am 24. März 1998 habe die GESCO-Aktie dem Anleger unter Berücksichtigung der Kursentwicklung und der Dividendenzahlungen eine jährliche Rendite von rund 7 Prozent beschert. Dabei sei Nielsen optimistisch, dass die Notierung im Zuge der weiter voranschreitenden Transformation zu einer aus Weltmarktführern bestehenden Industriegruppe künftig noch deutlich zulegen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link