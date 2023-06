Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

25,10 EUR -0,79% (31.05.2023, 13:45)



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

25,00 EUR -1,19% (31.05.2023, 13:17)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (01.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sauerlach (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse vom "Nebenwerte Journal":Klaus Hellwig, Aktienexperte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) unter die Lupe.Der Jahresauftakt 2023 sei erfreulich verlaufen. Der Auftragseingang habe im ersten Quartal mit EUR 157,5 (168,8) Mio. zwar leicht unter dem Vorjahr gelegen, doch über dem um 6,6% höheren Umsatz von EUR 147,3 (138,1) Mio. Aufgrund der vorjährigen positiven Sondereffekte sei das EBIT auf EUR 11,5 (13,3) Mio. bei einer Marge von 7,8 (9,7)% zurückgegangen. Das Konzernergebnis von EUR 6,7 (9,8) Mio. bzw. EUR 0,62 (0,81) je Aktie habe den Erwartungen entsprochen, wie bei der Präsentation am 12.05. mitgeteilt worden sei, bereinigt habe es auf einem vergleichbaren Niveau gelegen.Für das laufende Geschäftsjahr werde mit einem Umsatz von EUR 600 bis 620 Mio. und einem Jahresüberschuss von EUR 32 bis 34 Mio. gerechnet, wie am 12.05. bestätigt worden sei. Trotz der bekannten Belastungen bleibe der Vorstand also zuversichtlich. Weiterhin werde ein externes Wachstum durch die Akquisition mittelständischer Industrieunternehmen im Rahmen der fortgeführten und ergänzten Strategie "Next Level 25" angestrebt. Bei Umsatzgrößen von mehr als EUR 100 Mio. sollten drei Ankerbeteiligungen und zwölf Basisbeteiligungen mit mehr als EUR 20 Mio. ein über viele Branchen hinweg ausgewogenes Portfolio bilden, um bis zum Jahr 2025 den Konzernumsatz anorganisch und organisch auf EUR 1 Mrd. bei einer EBIT-Marge von 8 bis 10% zu steigern. Weiterhin gelte im M&A-Bereich jedoch die Devise: "Wir machen keine schlechten Deals."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GESCO-Aktie: