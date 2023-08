Börsenplätze GESCO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

22,70 EUR 0,00% (18.08.2023, 13:22)



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

22,40 EUR -0,88% (18.08.2023, 16:39)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO SE:



Die GESCO SE (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (18.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GESCO SE (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Im Laufe des ersten Halbjahres 2023 hätten sich die konjunkturellen Aussichten in Deutschland spürbar eingetrübt. Dem durch eine teils deutliche Investitionszurückhaltung der Kunden geprägten Marktumfeld hätten sich letztlich nicht alle Tochtergesellschaften der GESCO SE entziehen können. Unter Berücksichtigung der herausfordernden Rahmenbedingungen hätten sich die Wuppertaler jedoch in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres gut geschlagen. Dabei habe sich der Auftragsbestand zum 30. Juni 2023 auch immer noch auf einem hohen Niveau bewegt.Neben einer fokussierten Marktbearbeitung durch die Töchter steuere die Gruppe dem derzeit rückläufigen Orderaufkommen auch mit einer zunehmenden Internationalisierung gegen, um so in den Auslandsmärkten und dabei vor allem in den USA Marktanteile zu gewinnen und die eigene Position auszubauen. Zudem würden die im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25 etablierten Excellence-Programme sowie die hohe Agilität der GESCO-Unternehmen die Resilienz der Gruppe stärken. Dabei werde neben der Anpassungsfähigkeit und -geschwindigkeit nun auch ein verstärkter Fokus auf die Veränderungsgeschwindigkeit gelegt, um Marktentwicklungen künftig aktiver mitzugestalten.Zudem weise der GESCO-Konzern zum Halbjahresende mit einer Eigenkapitalquote von 53 Prozent weiterhin sehr solide Bilanzverhältnisse auf. Insgesamt sei der Analyst daher positiv gestimmt, dass die Industriegruppe aus Hidden Champions und Unternehmen, die sich auf dem Weg dorthin befinden würden, auch durch das aktuell rauere konjunkturelle Fahrwasser gut steuern und sich weiterhin positiv entwickeln könne. Auf Basis des leicht von 46,50 auf 44,00 Euro zurückgenommenen Kursziels weise die GESCO-Aktie derzeit ein fast 100-prozentiges Kurspotenzial auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link