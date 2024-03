Börsenplätze GESCO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

17,00 EUR -0,87% (26.03.2024, 14:23)



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

17,30 EUR 0,00% (26.03.2024, 13:17)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO SE:



Die GESCO SE (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (26.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen.In einem schwierigen konjunkturellen Umfeld habe GESCO im letzten Geschäftsjahr nach vorläufigen Berechnungen einen Umsatzrückgang um 3,7 Prozent auf 560,7 Mio. Euro hinnehmen müssen. Das Ergebnis habe noch deutlich stärker gelitten, hier betrage das Minus 38,2 Prozent auf 20,9 Mio. Euro. Allerdings hätten sich hier auch in Höhe von 5,1 Mio. Euro nicht zahlungswirksame Wertminderungen auf die Buchwerte von zwei Beteiligungen niedergeschlagen, die besonders unter den derzeitigen Rahmenbedingungen (insb. Baukrise) leiden würden. Bereinigt um diesen Effekt sei der Gewinn "nur" um 23 Prozent zurückgegangen. Die Gremien hätten eine Dividende von 0,40 Euro (Vorjahr: 1,00 Euro) vorgeschlagen, was einer aktuellen Dividendenrendite von 2,3 Prozent entspreche.Während der Umsatz etwas unter den Erwartungen des Analysten gelegen habe, habe das Ergebnis seine Schätzungen leicht übertroffen. Als Reaktion auf die Zahlen und das anhaltend schwierige Umfeld habe Steffen seine Schätzungen für 2024 und die Folgejahre etwas reduziert, dennoch erwarte er für dieses Jahr einen oder mehrere kleine Zukäufe und eine moderate Umsatzsteigerung auf 564,3 Mio. Euro sowie eine Ergebniserholung auf 25,0 Mio. Euro. Dabei habe der Analyst keine Konjunkturerholung eingeplant.Mittelfristig sehe Steffen für die Gruppe dank der starken Marktposition der Beteiligungen, der Cashflow Stärke und der in der Holding aufgebauten Expertise (Exzellenzprogramme sowie M&A) weiterhin sehr aussichtsreiche Entwicklungspotenziale, die in seinem, leicht abgesenkten, Kursziel von 42,70 Euro zum Ausdruck kommen würden (zuvor: 44,00 Euro). Mit einem geschätzten KGV24 von 7,6 sei der Titel sehr günstig bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link