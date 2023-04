Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der GERRY WEBER International AG (ISIN: DE000A255G36, WKN: A255G3, Ticker-Symbol: GWI2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Mode-Unternehmen GERRY WEBER und die Aktie seien eigentlich schon 2019 tot gewesen. Aber irgendwie sei es dann doch noch mal weitergegangen - mit teils völlig irrationalen Kursanstiegen. Die seien dann allerdings auch bald wieder abgebaut worden. Und seit dem gestrigen Mittwoch sei klar: Auch der Zombie sei nicht überlebensfähig.Die Meldung komme im typischen Kapitalmarktdeutsch daher: "GERRY WEBER International AG kündigt finanzielle Neuaufstellung mit präventivem StaRUG-Verfahren sowie operative Restrukturierung des deutschen Retail-Geschäfts an." Dieser Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen (StaRUG) für Unternehmen sei 2021 in Deutschland eingeführt worden. Im Fokus sei das Gesetz neulich schon im Fall LEONI gewesen.Aufmerksame Anleger dürften also ahnen, was die Nachricht bedeute: Der Geschäftsbetrieb laufe zwar weiter, aber bei GERRY WEBER stehe mutmaßlich mal wieder eine Quasi-Enteignung an. GERRY WEBER selbst habe mitgeteilt, dass für die AG zwar eine Insolvenz vermieden werden solle, aber Anleger "kompensationslos" ausscheiden sollten. Anschließend solle die Aktie von der Börse verschwinden. Außerdem würden voraussichtlich Filialen geschlossen und Mitarbeiter entlassen.2019 habe GERRY WEBER Insolvenz angemeldet. Bereits damals hätten Aktionäre alles verloren. Finanzinvestoren, darunter J.P. Morgan, hätten sich eingekauft. "Der Aktionär" habe geschrieben: "Firma gerettet - Aktie stirbt". Später, nach der Insolvenz, sei der neue Kurs kurzzeitig auf irrationale 45,20 Euro (mehr als 50 Millionen Euro Börsenwert) gestiegen - mutmaßlich auch aufgrund geschickter Platzierungen durch die Profi-Investoren, die allerdings zum Teil bis heute noch auf Anteilen sitzen würden. Die aktuelle Entwicklung sei damals eigentlich schon absehbar gewesen, weil bei GERRY WEBER weiter Geld verbrannt worden sei. Nun drohe auch den aktuellen Anteilseignern der Totalverlust. Bis in den Sommer hinein werde voraussichtlich noch verhandelt."Der Aktionär" rät einmal mehr von der Aktie ab, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur GERRY WEBER AG. (Analyse vom 20.04.2023)