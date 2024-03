Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, NASDAQ OTC-Symbol: GEAGF) ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen.



Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2023 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: "Engineering for a better world".



GEA ist im deutschen MDAX und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindices DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Sustainability World und Dow Jones Sustainability Europe zusammensetzen. (14.03.2024/ac/a/d)



Das Jahr 2023 hat den Anlagenbauer GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, NASDAQ OTC-Symbol: GEAGF) vor viele Herausforderungen gestellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank Kostensenkungen habe das Unternehmen das EBITDA den noch um 8,7 Prozent auf 774 Mio. Euro steigern können. Der Umsatz sei um vier Prozent auf 5,37 Mrd. Euro geklettert. Damit habe der Konzern sowohl die eigenen Erwartungen als auch die der Marktteilnehmer getroffen. An den Ergebnissen sollten auch die Aktionäre beteiligt werden. GEA wolle die Dividende von 0,95 auf 1,00 Euro je Aktie erhöhen.Auch 2024 erwarte das Unternehmen Zuwächse: Der Umsatz solle aus eigener Kraft um zwei bis vier Prozent und die EBITDA-Marge auf 14,5 bis 14,8 (2023: 14,4) Prozent zulegen. Konzernchef Stefan Klebert habe zudem die Mittelfristziele bestätigt. Demnach sollten die Erlöse organisch bis 2026 im Jahr durchschnittlich vier bis sechs Prozent wachsen und die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand auf mehr als 15 Prozent steigen.Anleger hätten zwiegespalten auf die Geschäftszahlen und Aussichten reagiert: Zunächst hätten die Papiere zugelegt, hätten ihre Anfangsgewinne jedoch nicht halten können und seien schließlich ins Minus gedriftet. Auch bei den Analysten seien die Reaktionen nicht überschwänglich gewesen. UBS-Experte Sven Weiter habe Zahlen und Ausblick zwar als beruhigend, aber letztlich auch als "non event" gewertet. Andere Analysten hätten ebenfalls von keinen großen Überraschungen gesprochen.