Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, NASDAQ OTC-Symbol: GEAGF) ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen.



Mit mehr als 18.000 Beschäftigten in fünf Divisionen und 62 Ländern generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von über 5,1 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: "Engineering for a better world".



GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Europe und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. (27.11.2023/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) unter die Lupe.GEA sei weiter auf Kurs. In den ersten neun Monaten 2023 sei der Umsatz um fast 6% auf 3,96 Mrd. Euro geklettert. Das EBITDA sei sogar um fast 16% auf 539,6 Mio. Euro gestiegen. Vor Restrukturierungsaufwand solle das EBITDA nun am oberen Ende der Range von 730 bis 790 Mio. Euro landen. Die Aktie sei dennoch unter Druck gekommen.Dass der Aktienkurs nicht vom Fleck komme, habe mehrere Gründe. Da wäre zum einen das unverändert schwierige Umfeld für den zyklischen Maschinenbau, was branchenweit auf die Auftragseingänge drücke. Im Neunmonatszeitraum habe sich der Ordereingang bei GEA auf 4,2 Mrd. Euro (9M 2022: 4,3 Mrd. Euro) reduziert. Ohne Währungseinflüsse wäre es zwar ein kleiner Zuwachs gewesen, doch auch das belege letztlich die anhaltende Investitionszurückhaltung der Kundschaft. In der vergangenen Woche habe dann Großaktionär GBL 11,25 Mio. Aktien zu einem Kurs von 32,63 Euro platziert. Damit würden die Belgier GEA ein "Preisschild" verpassen und gleichzeitig für Verunsicherung unter den verbliebenen Aktionären sorgen.Für die Experten von "Der Anlegerbrief" ist die GEA Group-Aktie mit einem KGV23 von gut 13 nicht mehr teuer. Der sukzessive Ausbau der EBITDA-Marge wecke in einem stabileren Branchenumfeld Fantasie. Würden die Zykliker wieder anziehen, sei GEA aufgrund der starken Aufstellung ein Favorit. Aktuell sollten Anleger noch abwarten. (Ausgabe 43 vom 25.11.2023)