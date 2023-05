XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

40,24 EUR +0,75% (11.05.2023, 11:40)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



NASDAQ OTC-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, NASDAQ OTC-Symbol: GEAGF) ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen.



Mit mehr als 18.000 Beschäftigten in fünf Divisionen und 62 Ländern generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von über 5,1 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: "Engineering for a better world".



GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Europe und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. (11.05.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der auf die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie spezialisierte Anlagenbauer GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, NASDAQ OTC-Symbol: GEAGF) blickt auf ein erfolgreiches Auftaktquartal zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz habe um knapp 13 Prozent auf 1,27 Mrd. Euro zugelegt, das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand sogar um gut 24 Prozent auf 172 Mio. Euro. Die Marge habe sich dementsprechend von 12,3 auf 13,5 Prozent verbessert. Auch der Auftragseingang habe sich stark entwickelt: Getrieben von mehreren großen Bestellungen, sei dieser auf ein neues Rekordniveau von 1,58 Mrd. Euro geklettert."Zu unseren besonderen Erfolgsfaktoren gehört nicht zuletzt, dass unsere Kunden vermehrt Wert auf energiesparende und ressourcenschonende Lösungen legen", habe GEA-Chef, Stefan Klebert, erklärt - und die Prognose für das laufende Jahr angehoben: So solle der Umsatz 2023 organisch statt um fünf Prozent jetzt um acht (Q1: 13,9) Prozent steigen. Auch für das Ergebnis im Tagesgeschäft werde der Vorstand zuversichtlicher: Dieses werde nun im oberen Bereich der Spanne von 730 bis 790 Mio. Euro erwartet. Eigentlich gute Nachrichten.An der Börse sei es dennoch abwärts gegangen. Zwar seien die Resultate in allen Belangen besser ausgefallen als gedacht, so Sebastian Kuenne von RBC. Die angehobene Prognose sei aber so erwartet worden. Er habe dabei auf die jüngsten Aussagen des Unternehmens zu den sich abschwächenden Problemen in den Lieferketten verwiesen. Der Aufwärtstrend der Aktie sei damit erst einmal beendet. Angesichts der guten Resultate spricht zunächst allerdings auch wenig für weiteren, größeren Abgabedruck, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 18/2023)Börsenplätze GEA Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:40,18 EUR +0,58% (11.05.2023, 11:22)