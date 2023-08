XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

36,71 EUR +0,44% (31.08.2023, 10:30)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



NASDAQ OTC-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, NASDAQ OTC-Symbol: GEAGF) ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen.



Mit mehr als 18.000 Beschäftigten in fünf Divisionen und 62 Ländern generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von über 5,1 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: "Engineering for a better world".



GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Europe und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. (31.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GEA Group: Der Anlagenbauer sieht sich "voll auf Kurs" - AktienanalyseDer Anlagenbauer GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, NASDAQ OTC-Symbol: GEAGF) kommt bislang glimpflich durch die Konjunkturflaute, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres sei der Konzernumsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um knapp sechs Prozent auf 1,34 Mrd. Euro gestiegen. Alle Geschäftsbereiche hätten dazu beigetragen, und auch Preiserhöhungen hätten sich positiv ausgewirkt, habe es geheißen. Das operative Ergebnis (EBITDA) vor Restrukturierungsaufwendungen habe sogar um 14,4 Prozent auf 191,5 Mio. Euro angezogen. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden."Wir freuen uns, dass sich unsere positive Entwicklung weiter verfestigt und wir diese auch im zweiten Quartal fortsetzen konnten", so Konzernchef Stefan Klebert. Er habe seine im Mai angehobenen Jahresziele bekräftigt. Diese würden ein organisches Umsatzplus von über acht Prozent sowie ein bereinigtes Betriebsergebnis im oberen Bereich der Spanne von 730 bis 790 Mio. Euro vorsehen. Im besten Fall wäre das ein Zuwachs von elf Prozent.An der Börse habe dennoch keine Kauflaune aufkommen wollen. Für Bedenken sorge der leicht rückläufige Auftragseingang. Zwar habe Klebert von einer Normalisierung nach den starken Vorquartalen gesprochen und betont, dass es trotz des sich eintrübenden konjunkturellen Umfelds keinen Grund zur Sorge gebe - Nahrung, Getränke und Pharma würden schließlich immer gebraucht. Ob die Zuversicht des Managers berechtigt sei, werde sich allerdings erst in den kommenden Quartalen zeigen. (Ausgabe 34/2023)Börsenplätze GEA Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:36,69 EUR +0,33% (31.08.2023, 09:50)