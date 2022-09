Abbildung:

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Anleger suchen nach neuen Möglichkeiten, um in lukrative Unternehmen zu investieren. Was geschieht jedoch, wenn das gewünschte Unternehmen nicht an den hiesigen Börsen gelistet ist? Hier kommen American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) ins Spiel.Was sich genau hinter ADRs und GDRs verbirgt, ob sich diese Anlageformen wirklich auszahlen und warum sich immer mehr Unternehmen für Hinterlegungsscheine entscheiden, wird im folgenden Beitrag ausführlich beschrieben.ADRs ermöglichen es US-Anlegern, in Nicht-US-Unternehmen zu investieren und erleichtern Nicht-US-Unternehmen den Zugang an die US-Kapitalmärkte. Viele Nicht-US-Emittenten verwenden ADRs als Mittel zur Kapitalbeschaffung oder Gründung einer Handelspräsenz in den USA. Viele ADRs sind zudem auch in Deutschland handelbar, wenn diese hierzulande gelistet werden.Das erste ADR wurde 1927 eingeführt und ermöglichte es US-Anlegern, in Aktien eines britischen Kaufhauses zu investieren. Inzwischen sind mehr als 2.000 ADRs verfügbar, die Aktien von Unternehmen in mehr als 70 Ländern repräsentieren.Um den Prozess anhand eines Beispiels zu verdeutlichen: Wenn amerikanische Anleger Aktien von Gazprom kaufen möchten, kann der Prozess äußerst umständlich werden, wenn die Aktien nicht an amerikanischen Märkten gehandelt werden. Des Weiteren sind die regulatorischen Voraussetzungen für Unternehmen äußerst kompliziert, um an ausländischen Börsen gelistet zu werden. ADRs erleichtern den Prozess erheblich.Global Depositary Receipts (GDRs) funktionieren ähnlich wie ADRs, jedoch sind GDRs nicht nur auf den US-Markt beschränkt, sondern auch an anderen Standorten wie London oder Hongkong verfügbar. Ein Beispiel wäre ein in den USA ansässiges Unternehmen, das seine Aktien an den Börsen von London oder Hongkong notieren möchte und hierdurch auf ein GDR zurückgreift.Warum entscheiden sich immer mehr Unternehmen für Hinterlegungsscheine? Der Grund lässt sich leicht nachvollziehen: Ein Börsengang erfordert regulatorische Voraussetzungen, die vom ausländischen Unternehmen erfüllt werden müssen. Der finanzielle und organisatorische Aufwand ist zu groß für viele Unternehmen. Hinterlegungsscheine erleichtern den Handel und bringen hiesige Investoren mit ausländischen Unternehmen zusammen.Shanna Strauss-Frank, stellvertretende Vertriebsleiterin bei Freedom Finance Deutschland , sagt hierzu Folgendes: "Hinterlegungsscheine können für Anleger attraktiv sein, da sie es Anlegern ermöglichen, ihre Portfolios zu diversifizieren und Aktien ausländischer Unternehmen zu erwerben. Hinterlegungsscheine öffnen Märkte, zu denen Anleger sonst keinen Zugang hätten und bieten die Vorteile und Rechte der zugrunde liegenden Aktien, inklusive Stimmrechte und Dividenden. Hinterlegungsscheine sind bequemer und günstiger als der Kauf von Aktien auf ausländischen Märkten. Beispielsweise helfen ADRs, die Verwaltungskosten und Gebühren zu reduzieren, die sonst bei jeder Transaktion erhoben würden. Hinterlegungsscheine helfen internationalen Unternehmen bei der weltweiten Kapitaleinwerbung und fördern internationale Investitionen. Angesichts dieser Vorteile ist es durchaus möglich, dass immer mehr Unternehmen ADRs oder GDRs in Anspruch nehmen."