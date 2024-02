Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Außenminister der G20 treffen sich am 21. und 22. Februar in Rio de Janeiro, so die Analysten von Postbank Research.



Zwei Jahre nachdem Russland eine groß angelegte Invasion der Ukraine begonnen habe (24. Februar 2022), seien in anderen Teilen der Welt weitere geopolitische Konflikte aufgetreten, wie der Konflikt zwischen der Hamas und Israel und die Angriffe militanter Huthi auf Frachtschiffe im Roten Meer. Die geopolitische Risikolandschaft sei damit noch komplizierter geworden. In diesem schwierigen politischen Umfeld seien multinationale Treffen wie die Münchner Sicherheitskonferenz in der vergangenen Woche oder das G20-Außenministertreffen in dieser Woche umso wichtiger, um Kommunikations- und Verhandlungskanäle offen zu halten. Kurzfristige Lösungen für die Konflikte seien jedoch nicht zu erwarten.



Fazit: In dieser Woche dürften wir Informationen vom G20-Außenministertreffen erhalten. Geopolitische Risiken dürften jedoch mögliche Auslöser für Volatilität an den Finanzmärkten bleiben. (CIO Week up front vom 19.02.2024) (19.02.2024/ac/a/m)





