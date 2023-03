Zwar liege das Gesamtgewicht der größten Unternehmen noch immer über dem Niveau vor der Pandemie. Doch wenn die Marktkapitalisierung von Aktien im Gesamtwert von 7 Billionen US-Dollar nur um einige wenige Prozentpunkte sinke, öffne das die Tür für ein breiteres Spektrum von Unternehmen mit widerstandsfähigen Geschäftsmodellen, solider Profitabilität und attraktiven Wachstumsaussichten, deren Aktien auch in konjunkturell schwierigen Zeiten eine gute Wertentwicklung aufweisen könnten.



Die Marktdaten würden zeigen, dass solche Merkmale auch abseits der Mega-Caps zu finden seien. Mitte Februar 2023 beispielsweise habe der Russell 1000 Growth eine Vermögensrendite von 16,2 Prozent und ein Umsatzwachstum von 9,6 Prozent erzielt. Rechne man Apple aus dem Index heraus, sinke zwar die Profitabilität, doch das Wachstum steige. Selbst wenn die gesamte FAANGM-Kohorte herausgenommen werde, sei die Profitabilität nach Ansicht von AllianceBernstein noch immer attraktiv und das Wachstum weitgehend unverändert. AllianceBernstein glaube deshalb, dass es möglich sei, ein diversifiziertes Portfolio mit attraktiven US-Wachstumsaktien zusammenzustellen, ohne nennenswerte Abstriche zu machen oder sich zu stark auf die großen Player zu konzentrieren.



Verbessertes Umfeld für die Risikobudgetierung



Einige Mega-Caps würden ihre dominante Stellung natürlich behalten und weiterhin attraktive Anlagemöglichkeiten bieten. Passive Portfolios seien im Gegensatz zu aktiv gemanagten Portfolios allerdings gezwungen, die gesamte Kohorte zu besitzen. Für das beste Anlageergebnis sollte jedoch jedes Unternehmen einzeln bewertet und in Positionen gehalten werden, die der Anlagephilosophie und -disziplin des jeweiligen Portfolios entsprechen würden. Denn in einem Umfeld strukturell höherer Inflation und Zinsen sei eine erhöhte Selektivität unerlässlich, um Unternehmen mit robusten langfristigen Wachstumsaussichten zu identifizieren.



Durch eine Positionierung jenseits der Mega-Caps könnten Portfoliomanager zudem ihre Risikobudgetierung verbessern. Eine breitere Benchmark reduziere den Tracking Error von Portfolios mit einer starken Untergewichtung von Mega-Caps.



Grundsätzlich sollten sich Portfolios, die eine zukünftige Marktführerschaft anstreben würden, nicht auf die Gewinner von gestern verlassen, um die Erträge von morgen zu erzielen. (09.03.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - US-Wachstumswerte wurden beim letztjährigen Abschwung hart getroffen, wobei die Mega-Caps für fast die Hälfte des Marktrückgangs verantwortlich waren, so die Experten von AllianceBernstein.So hätten die sogenannten FAANGM-Aktien - Meta Platforms (Facebook) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX), Alphabet Inc. (Google) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) - die Wertentwicklung des Marktes mehrere Jahre lang dominiert und auf ihrem Höchststand im Januar 2022 insgesamt 36 Prozent der Russell-1000-Growth-Benchmark ausgemacht. Ende letzten Jahres habe sich dieser Anteil jedoch nur noch auf 29 Prozent belaufen.Diese veränderten Marktstrukturen würden Chancen für Anleger eröffnen, die bei einem geringeren Benchmark-Risiko nun ein breiteres Spektrum an Erholungskandidaten abdecken könnten.