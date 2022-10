Wien (www.aktiencheck.de) - Für die Börsen in Europa ging es am gestrigen Mittwoch wieder abwärts, nachdem diese zum Wochen- bzw. Quartalsauftakt an den beiden vorangegangenen Tagen eine kräftige Erholung verzeichnet hatten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den USA hätten positive Wirtschaftsdaten zunächst keine Unterstützung für die Börsen zu bieten vermocht, zumal diese aktuell eher als Nährboden für eine Fortsetzung der restriktiven Gangart der US-Notenbank FED dienen würden, was die Aktienmärkte wiederum belaste. So seien die ADP-Daten zum US-Arbeitsmarkt etwas besser ausgefallen als erwartet. Auch der ISM-Index für den Servicesektor habe positiv überrascht, zumal der Rückgang im September weniger stark ausgefallen sei als von Ökonomen erwartet. Im weiteren Handelsverlauf hätten die wichtigsten US-Leitindices ihre Tagesverluste jedoch wieder aufholen und zwischenzeitlich sogar in den positiven Bereich vordringen können. Aus dem Handel seien sie dann mit nur mehr geringen Abschlägen gegangen. Auch in Übersee hätten die Energietitel (+1,8%) die Gewinnerliste angeführt.Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während Japan und Korea mit positiven Vorzeichen notieren würden, handele Hong Kong im Minus. Auf dem chinesischen Festland finde feiertagsbedingt heute kein Handel statt. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsauftakt an Europas Börsen heute Morgen einen freundlichen Start erwarten lassen.Die Ölpreise hätten im Zuge der drastischen Förderkürzung deutlich zulegen können. Alles in allem dürfte die Kürzung jedoch etwas geringer ausfallen, da schon jetzt mehrere Länder ihre Quoten nicht mehr erfüllen würden (könnten). Unterstützung habe auch die Meldung der staatlichen US-Energiebehörde Energy Information Administration über rückläufige US-Ölvorräte geboten. Gold sei im Lichte der wieder erstarkten Zinssteigerungsfantasien gestern wenig gefragt gewesen und die Unze koste heute Morgen um die USD 1.700. Auch Bitcoin habe sich leicht schwächer gezeigt. (06.10.2022/ac/a/m)