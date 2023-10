Natürlich wisse keiner, was exakt passieren werde. Wir bei ETHENEA glauben aber, dass das makroökonomische Umfeld aktuell nicht so schlecht ist, wie es gerade geredet wird. Natürlich gebe es Risiken, darunter die Ansteckungsgefahr durch die Schuldenproblematik im chinesischen Immobiliensektor. Allerdings sehe es danach aus, dass die örtlichen Autoritäten das regeln würden. Auch die anhaltende Wachstumsverlangsamung sei natürlich zu beobachten, könnte verschiedenen Frühindikatoren zufolge aber bereits unmittelbar vor einer Bodenbildung stehen. Berücksichtige man nun den vorlaufenden Charakter des Aktienmarktes und die in der Regel positive Saisonalität zum Jahresende, würden die Experten - insbesondere angesichts der gerade stattfindenden Konsolidierung - von einem versöhnlichen letzten Quartal ausgehen.



Im aktuellen Umfeld, das insbesondere durch Unsicherheiten auf der Zinsseite geprägt ist, untergewichten die Experten von ETHENEA ganz klar den Finanzsektor. Nach wie vor würden die Experten an die Stärke des Informations- und Technologiesektors und übergewichten ebenso den Pharmabereich glauben. Dies seien die Sektoren, die in der Vergangenheit die stärksten strukturellen Wachstumsmerkmale aufgewiesen hätten.



Wenn Bewertungen sich nicht an historischen Extrempunkten befänden, würden sie recht wenig als Timinginstrument taugen. Ausgehend von der aktuellen Bewertung sollte man sich eher die Frage stellen, was die nächste positive Kursbewegung verursachen könnte. Sei es das Gewinnwachstum oder eine Multiple-Expansion? Die Experten von ETHENEA würde vor dem Hintergrund einer potenziellen Zinswende eine Expansion der Multiples nicht überraschen."



Ganz klar: Die Experten von ETHENEA favorisieren die Wall Street. Sowohl Europa als auch die Emerging Markets würden aktuell weder als Wachstumsmotor fungieren noch seien sie frei von eigenen politischen Problemen. Regelmäßig würden gute Unternehmen aus diesen Regionen trotz globaler Umsätze in Krisenzeiten in Sippenhaft genommen. Deshalb fokussieren sich die Experten von ETHENEA in ihrer strategischen Allokation der ETHNA-Fonds ausschließlich auf US-amerikanische Unternehmen. Die Marktführer und Innovationstreiber der Zukunftstechnologien kämen nun einmal aus den USA. Im Kontext eines ansonsten eher europafokussierten Anlegerportfolios bieten die Experten von ETHENEA dadurch eine sinnvolle Diversifikation.







Wir bei ETHENEA gehen davon aus, dass wir uns sowohl bei den kurzfristigen als auch bei den langfristigen Zinsen kurz vor dem Ende des Anstieges befinden, so Michael Blümke, Portfolio Manager bei ETHENEA Independent Investors.Weder das Inflationsumfeld noch das von den Experten erwartete moderate Wachstum im nächsten Jahr rechtfertigen weiter stark steigende Zinsen - mal ganz abgesehen von der dann schnell wieder aufkommenden Diskussion um die Finanzierungskosten der aktuellen Staatsschulden. Gerade durch diese Divergenz zwischen Risikowahrnehmung, die natürlich mit Positionierungsanpassungen einhergehe, und der nicht so pessimistischen Sichtweise der Experten ergeben sich Opportunitäten. Auf der Zinsseite sei die Asymmetrie am offensichtlichsten: Die Experten würden 10-jährige US-Zinsen 100 bis 150 Basispunkte niedriger für wahrscheinlicher als um den gleichen Betrag höher halten. Dementsprechend raten die Experten von ETHENEA im aktuellen Umfeld von Panik-Aktienverkäufen ab und erachten Rückschläge als Kaufgelegenheit.