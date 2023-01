Aufgrund makroökonomischer Faktoren wie der Zinsentwicklung und einer Sektorrotation habe die Performance von Digital-Health-Unternehmen 2021 bis Mitte 2022 gelitten. Seither habe sich die Situation entspannt und das aktuelle Bewertungsniveau sei attraktiv.



Die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung befinde sich weiterhin auf einem soliden Wachstumstrend. Insbesondere die digitalen Medtechunternehmen dürften von der Normalisierung des Patientenaufkommens nach der Pandemie und der zusätzlichen Nachfrage aus aufgeschobenen Behandlungen profitieren.



Trotz der sehr positiven Brancheneinschätzung würden die Experten der Bellevue Asset Management AG ein weiteres Jahr erwarten, in dem die Aktienauswahl entscheidend sein werde. Daher würden die Experten davon ausgehen, dass qualitativ hochwertige Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, das nachweislich kommerziellen Erfolg habe, profitabel oder nahe der Gewinnschwelle sei, bevorzugt würden und sich besser entwickeln dürften.



Big Pharma befinde sich in einer starken Position



In der Vergangenheit hätten Pharmaunternehmen in Zeiten steigender und hoher Zinsen sowie in der ersten Hälfte von Rezessionen besser abgeschnitten. Da das Risiko weiterer Zinserhöhungen durch die Zentralbanken und/oder einer globalen Konjunkturabschwächung weiterhin bestehe, könnte sich die Beliebtheit des Sektors bei den Anlegern als etwas dauerhafter erweisen. Die Experten der Bellevue Asset Management AG würden davon ausgehen, dass aufgrund der hohen kurzfristigen Cashflows, hohen Margen, angemessenen Bewertungen sowie der starken Preissetzungsmacht Pharmaunternehmen attraktiv bleiben würden. Angesichts der gesunden Bilanzen und der moderateren Bewertungen von Small- und Mid-Cap-Biopharmaunternehmen würden die Experten der Bellevue Asset Management AG für 2023 eine verstärkte M&A-Aktivität erwarten. Auch dürfte sich der Trend zu Veräußerungen fortsetzen wie zuletzt bei J&J oder Novartis.



Im Mittelpunkt des Interesses stünden Mega-Blockbuster-Medikamente bei weit verbreiteten Krankheiten, die transformative Behandlungen bieten und über ein großes Marktpotenzial verfügen würden. Neben den Fortschritten bei klinischen Studien und Zulassungen im Bereich Alzheimer würden die Experten der Bellevue Asset Management AG auch mit starken Umsätzen im Bereich Fettleibigkeit im Jahr 2023 rechnen.



Zudem beobachten wir zwei weitere Trends: Erstens sehen wir 2023 als das Jahr, in dem Biosimilars mit der bevorstehenden Einführung von Humira-Biosimilars neuen Schwung erhalten sollten, so die Experten der Bellevue Asset Management AG. Dies stelle für die Pharmaindustrie sowohl eine Chance als auch eine Bedrohung dar. Zweitens sei 2023 ein Jahr, in dem neue Wirkmechanismen (MOA) nicht mehr nur bei sehr seltenen Krankheiten, sondern auch bei größeren Krankheiten (Gentherapien für Hämophilie/DMD, Zelltherapie bei Diabetes, RNAi bei Bluthochdruck und Alzheimer, mRNA-Impfstoffe bei Krebs) eine transformierende Wirkung haben würden.



Asia Healthcare - Risiko für Delistings in den USA gebannt



Abnehmende geopolitische Spannungen zwischen den USA und China könnten die Risikoprämien insbesondere für chinesische Unternehmen mit einem größeren internationalen Engagement senken. Das erste Anzeichen, das wir im Dezember erkannten, war vielversprechend: Das Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) gab bekannt, dass es zum ersten Mal in der Geschichte in der Lage war, vollständigen Zugang zu Inspektionen und Untersuchungen von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit Sitz auf dem chinesischen Festland und in Hongkong zu erhalten, so die Experten der Bellevue Asset Management AG. Damit sei das Risiko eines sofortigen US-Delistings für chinesische ADRs, einschließlich Biotechunternehmen, weitgehend gebannt.



Das chinesische Trilemma - Null-COVID-19-Politik, Wirtschaftswachstum und soziale Stabilität - habe schliesslich zu einer viel schnelleren Wiederbelebung der Wirtschaft geführt als erwartet. Die Durchimpfungsrate der älteren Bevölkerung und die Auslastung der Intensivstationen müssten in den ersten Monaten des Jahres 2023 sehr genau beobachtet werden, um zu beurteilen, ob das Gesundheitssystem die COVID-19-Welle bewältigen könne. Im Zuge der Pandemie werde die wachsende Akzeptanz digitaler Lösungen den Wachstumspfad der digitalen Gesundheitsunternehmen in China beschleunigen. (25.01.2023/ac/a/m)







