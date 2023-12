Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid (CCS) gelte als eine der Technologien, um die Reduzierung von Emissionen in den kommenden Jahren zu erreichen. Auch die amerikanische FuelCell Energy wolle sich mit seinen Produkten ein Stück vom Kuchen abschneiden. Mit Exxon Mobil setze einer der größten Öl-Konzerne auf eine Lösung des Brennstoffzellen-Spezialisten.Zusammen solle eine CCS-Pilotanlage unter der Verwendung der Carbonate Fuel Cell Technology von FuelCell Energy in Rotterdam entstehen. So werde die Karbonat-Brennstoffzellentechnologie für die Kohlenstoffabscheidung in einer industriellen Umgebung erstmals erprobt, heiße es in einer Pressemitteilung.Das abgeschiedene CO2 werde demnach im Rahmen des sogenannten Porthos-Projekts zur dauerhaften Speicherung unter der Nordsee transportiert und gelagert, so FuelCell Energy. Im Erfolgsfall würde die Technologie zur Reduzierung von Emissionen an Standorten von Exxon Mobil und anderen Industriestandorten vermarktet werden, um Kunden bei der Reduzierung ihrer Emissionen zu unterstützen, heiße es weiter.Wie sich FuelCell Energy zuletzt operativ geschlagen habe, würden die Zahlen zum vierten Quartal des Fiskaljahrs 2023 (der Berichtszeitraum umfasse die Monate August bis Oktober) zeigen, die am Dienstag (18. Dezember) vor US-Börseneröffnung publiziert werden sollten.Ein spannender Deal von FuelCell Energy. Allerdings schreibe das Unternehmen weiter rote Zahlen (Nettoverlust in Höhe von 23,6 Millionen Dollar allein im dritten Quartal 2023). Anleger sollten in jedem Fall die bevorstehende Zahlenvorlage abwarten. Aktuell befindet sich das Papier nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur FuelCell Energy-Aktie. (Analyse vom 18.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link