NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

1,28 USD 0,00% (14.09.2023, 22:00)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (15.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Dushyant Ailani, Analyst von Jefferies & Co, hat die Coverage von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) mit einem "hold"-Rating und einem Kursziel von 1,50 USD (zuvor: 2,75 USD) übernommen, nachdem das Unternehmen vor kurzem einen ungefähr gleichbleibenden Umsatz und einen Gewinnrückgang im dritten Quartal des Geschäftsjahres gemeldet hat.Ailani hebe seine Umsatzschätzungen für das Geschäftsjahr 23 leicht an, da der Vertrag mit Toyota Generation in Kraft trete, während er seine Schätzungen für das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr aufgrund einer allmählichen Steigerung der Festoxidverkäufe senke.Dushyant Ailani, Analyst von Jefferies & Co, bewertet die FuelCell Energy-Aktie mit dem Votum "hold". (Analyse vom 14.09.2023)Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:1,2185 EUR +1,63% (15.09.2023, 11:03)