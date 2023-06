NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

2,33 USD +0,87% (09.06.2023, 22:00)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (12.06.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von Craig-Hallum Capital:Eric Stine, Analyst von Craig-Hallum Capital, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) von 3 auf 2,50 USD.Der US-Brennstoffzellenhersteller habe einen bedeutenden Umsatzanstieg für das Quartal gemeldet, aber der Gewinn je Aktie und das bereinigte EBITDA seien aufgrund einer niedrigeren Bruttomarge und höherer Betriebsausgaben hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Er sehe zwar einen starken regulatorischen Rückenwind, eine Produktpalette, die gut auf die globale Entwicklung hin zu Dekarbonisierung und Wasserstoff abgestimmt sei, hochkarätige Partner und kontinuierliche Fortschritte bei der Erschließung größerer Chancen. Eine Verbesserung der Marge und schließlich der Rentabilität sowie Beweise für die Zugkraft der Produkte sein seiner Ansicht nach jedoch erforderlich.Eric Stine, Analyst von Craig-Hallum Capital, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die FuelCell Energy-Aktie bestätigt und das Kursziel von 3 auf 2,50 USD reduziert. (Analyse vom 09.06.2023)Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:2,171 EUR +0,32% (12.06.2023, 13:14)