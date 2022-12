Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



2,801 EUR -9,03% (20.12.2022, 14:45)



3,26 USD -7,12% (19.12.2022, 22:00)



US35952H6018



A2PKHA



FEY2



FCEL



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (20.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Wenige Tage vor Heiligabend habe FuelCell Energy die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal (bis Ende Oktober 2022) veröffentlicht. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis je Aktie würden allerdings die Markterwartungen verfehlen, der Wasserstoff-Titel breche daraufhin um rund knapp zehn Prozent ein.Der Umsatz sei zwar regelrecht um gut 181 Prozent auf 39,2 Mio. Dollar explodiert. Analysten hätten dagegen mit Erlösen in Höhe von 44,9 Mio. Dollar gerechnet. Unter dem Strich habe FuelCell Energy einen Verlust von 0,11 Dollar pro Papier eingefahren, auch hier habe der Markt mit einem besseren Abschneiden gerechnet (Konsens: Fehlbetrag von 0,07 Dollar je Aktie).Positiv: Per Ende Oktober habe das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 481 Mio. Dollar verfügt. Dem stehe allerdings nach wie vor eine üppige Börsenbewertung von 1,3 Mrd. Dollar gegenüber.Anleger sollten vorerst weiter einen Bogen um die FuelCell Energy-Aktie machen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link