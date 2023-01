Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

2,914 EUR +0,92% (12.01.2023, 14:08)



NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

3,11 USD +2,64% (11.01.2023, 22:00)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (12.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Die FuelCell Energy-Aktie habe in den vergangenen Wochen stark gelitten. Da sich die Anleger bei den Q4-Zahlen mehr erhofft hätten, habe das Papier seine Abwärtsbewegung fortgesetzt. Nun scheine eine Erholung eingeläutet, doch lohne sich deshalb der Einstieg?Nachdem die FuelCell Energy-Aktie kurz nach Heiligabend auf ein neues 52-Wochen-Tief bei 2,49 USD gestürzt sei, habe sich das Chartbild im neuen Jahr wieder aufgehellt. Mit dem Überwinden der 20-Tage-Linie bei 2,93 USD sei der Kurs in den Bereich der 3-USD-Marke vorgestoßen. Nun gelte es, den nachhaltigen Sprung über die 50-Tage-Linie bei 3,19 USD zu meistern.Die Analysten würden dennoch nicht zum Kauf der FuelCell Energy-Aktie raten. Von den zehn von Bloomberg befragten Analysten würden acht die Einstufung "hold" vertreten und zwei würden sie verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 3,23 USD.Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie: