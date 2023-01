München (www.aktiencheck.de) - Kommende Woche wird sich herausstellen, ob die zarten Stabilisierungs - bzw. Erholungstendenzen in Sachen Konjunktur anhalten: "Die zahlreichen anstehenden Frühindikatoren dürften zeigen, wie hoch die Rezessionswahrscheinlichkeit in Europa und den USA wirklich ist", sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck.Kommende Woche seien die Einkaufsmanagerindices für Europa inklusive Deutschlands, die USA und Japan am Dienstag sowie das ifo-Geschäftsklima am Mittwoch die Makrodaten-Highlights. Auf der Verbraucherseite dürften auch das von der EU-Kommission erhobene Verbrauchervertrauen am Montagnachmittag sowie das deutsche GfK-Konsumklima am Dienstag eine - wie bereits seit Oktober - weitere leichte Stimmungsaufhellung im Januar zeigen.In den USA kämen an Top-Konjunkturdaten am Donnerstag noch Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter sowie eine weitere Schätzung des amerikanischen Bruttoinlandsproduktes im Schlussquartal 2022 hinzu, bevor am Freitag Kerninflationsdaten folgen würden. Währenddessen sei die asiatische Agenda bis auf die japanischen Einkaufsmanagerindices dünn. (20.01.2023/ac/a/m)