Im Juli sei der Anstieg der US-Erzeugerpreise erstmals seit August 2020 geringer als im Vormonat ausgefallen. Grund für den geringeren Preisanstieg sei ein Rückgang bei den Energiekosten gewesen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte. Während die Kosten für Dienstleistungen leicht angezogen seien, seien die Warenpreise leicht gesunken, wie das US-Arbeitsministerium mitgeteilt habe. Hauptfaktor seien dabei niedrigere Benzinpreise gewesen, die um 16,7% zurückgegangen seien und für 80% der fallenden Warenpreise verantwortlich gewesen seien.



Bereinigt um die volatilen Komponenten Energie und Nahrungsmittel habe die sogenannte Kernrate im Juni 0,2% über dem Vormonat und 7,6% höher als im Vorjahresmonat gelegen. Sowohl die Gesamt- als auch die Kernrate seien damit weniger stark angezogen als Ökonomen im Vorfeld erwartet hätten. Die Zahlen würden darauf hindeuten, dass sich der Inflationsdruck allmählich abschwäche. Dies dürfte sich positiv auf die Zinswende der US-Notenbank auswirken. Bereits am Mittwoch sei die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung der Leitzinsen durch die FED im September um 0,75 Prozentpunkte nach guten US-Verbraucherpreisdaten förmlich in sich zusammengefallen.



Die US-Erzeugerpreise würden den Eindruck bestätigen, den bereits die Verbraucherpreise am Vortag geliefert hätten: Der Inflationsdruck lasse nach. Für den Aktienmarkt seien dies gute Nachrichten. Während der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Nachmittag rund 0,2% auf 13.732 Zähler zulege, dürfte der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) bei rund 33.500 Punkten in den Handel starten. (11.08.2022/ac/a/m)







In den USA seien die Erzeugerpreise im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,8% gestiegen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ökonomen hätten zuvor einen Anstieg um 10,4% prognostiziert. Zudem sei der Anstieg niedriger als im Vormonat ausgefallen. Im Juni seien die Erzeugerpreise um 11,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum geklettert. An der Börse kämen die frischen US-Inflationsdaten gut an.