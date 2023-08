Der freundlichen Marktstimmung zuträglich gewesen sei auch die Ankündigung Chinas, die Stempelsteuer für Aktien zu halbieren und der Umstand, dass gestern keinerlei Makrodaten Störfeuer erzeugt hätten. Heute sei der Datenkalender ebenfalls sehr dünn, ab morgen und im weiteren Wochenverlauf stünden aber mit europäischen und US-Inflationsdaten, den ISM-Indices und dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag dann richtungsgebende Highlights zur Veröffentlichung an.



In Asien würden sich die Aktienmärkte heute überwiegend fester präsentieren, wobei die zuletzt aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche gebeutelten chinesischen Leitindices von den jüngst gesetzten Unterstützungsmaßnahmen profitieren würden.



Zu den Tagesthemen gestern habe der (kurzfristig spekulativ) starke Anstieg der Gas-Großhandelspreise (zwischenzeitlich +20%) gehört, welcher durch den potenziellen Streik der Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX)-Mitarbeiter in Australien ausgelöst worden sei. Die Gewerkschaften der Belegschaft der lokalen Tochter hätten verkündet, ab 7. September Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Forderungen durchzusetzen. Problematisch sei, dass die zwei betroffenen LNG-Gasfelder 5% der globalen LNG-Produktion repräsentieren würden. Dennoch sollte die Bewegung nicht überinterpretiert werden, zumal die Gaslager aktuell prall gefüllt seien. Der Ölpreis habe vom Anstieg der Gasquotierungen gestern allerdings nicht profitieren können und habe seitwärts tendiert.



Wenig Bewegung sei ebenso beim Goldpreis zu beobachten gewesen, die Feinunze notiere aktuell bei rund USD 1.925. (29.08.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die weitgehend unspektakulären Ansagen von FED-Chef Powell am Notenbank-Treffen in Jackson Hole, wonach die Inflation weiterhin zu hoch ist, die wirtschaftliche Unsicherheit aber eine agile Geldpolitik erfordert, sorgten gestern für ein konstruktives Marktumfeld, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So hätten die wesentlichen Aktienbenchmarks in Europa (z.B. EURO STOXX (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) +1,36%) und den USA trotz weiterhin hoher Anleiherenditen (z.B. US-zweijährige zwischenzeitlich auf 2-Monatshoch) teils kräftig zulegen können.