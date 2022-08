Als weiterer Belastungsfaktor erweise sich die Zuspitzung an den europäischen Energiemärkten. So liege z.B. der Preis der europäischen Gaspreisbenchmark aufgrund des stockenden Gasflusses aus Russland und der angekündigten erneuten Wartungsarbeiten bei Nord Stream 1 (ab 31. August für drei Tage) um 550% höher als im Vorjahr. Die in Österreich nunmehr angestoßene Debatte um eine Aussetzung des "merit order"-Prinzips (das teuerste Kraftwerk bestimme den Preis) zeiget, dass mehr und mehr politische Bewegung zur Adressierung der Problematik aufkomme. Eine schnelle Übereinkunft auf europäischer Ebene dahingehend erscheine aber aufgrund des Komplexitätsgrades der Materie aktuell als unrealistisch.



Neben den genannten Faktoren sei es dann am Freitag die Bestätigung des akzentuierten US-geldpolitischen Straffungskurs durch FED-Präsident Powell auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole gewesen, welche den Verkaufsdruck an den Aktienmärkten noch einmal intensiviert habe. Solcherart sei der breite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) am Freitag mit einem Minus von 3,4% aus dem Handel gegangen. Den NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe es aufgrund der Vielzahl an zinssensitiven Wachstumstiteln mit -4,1% überdurchschnittlich erwischt, wobei die zehnjährigen US-Staatsanleihen nur unwesentlich auf knapp über 3% geklettert seien.



Gegengleich zu den Aktien habe sich der Ölpreis nach der Schwächephase im Juli/August zuletzt befestigt, wobei die Nordseesorte Brent wieder die USD-100er-Marke überquert habe. Treibend hätten dabei die generell hohen Preise am europäischen Energiemarkt und Aussagen gewirkt, wonach die OPEC+-Staaten im Falle eines erfolgreichen Atom-Deals zwischen dem Westen und dem Iran die Produktion wieder drosseln könnten. Gold habe am Freitag im Zuge der "hawkishen" FED abgegeben.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen aufgrund der negativen Vorgaben aus Übersee mehrheitlich schwächer zeigen.

Der heutige Tag sei sowohl makro- als auch unternehmensseitig datenarm. Im Laufe der Woche steünden aber interessante Wirtschaftsveröffentlichungen (z.B. Eurozone Verbraucherpreise am Mittwoch, ISM Index für das verarbeitende Gewerbe am Donnerstag und US-Arbeitsmarktbericht am Freitag) auf der Agenda. (29.08.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die freundliche Sommerstimmung an den Aktienmärkten erfuhr in der letzten Wochen einen jähen Rückschlag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auf die Stimmung gedrückt hätten die schwachen Einkaufsmanagerumfragen. Diese hätten zwar einen abnehmenden Preisdruck, aber eben auch sich immer deutlicher verfestigende Rezessionstendenzen signalisiert. Dies gelte insbesondere für die europäischen Volkswirtschaften, jedoch seien ebenfalls die US-Umfrageergebnisse ernüchternd ausgefallen.